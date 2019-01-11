HABER

Söndü sanılan soba kovası bodrum katı küle çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.01.2019 11:15 | Son Güncelleme

BURSA'da söndüğü sanılarak bodruma bırakılan soba kovası bodrum katını küle çevirdi.

Söndü sanılan soba kovası bodrum katı küle çevirdi

Enver Fatih TIKIR- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - BURSA'da söndüğü sanılarak bodruma bırakılan soba kovası bodrum katını küle çevirdi. Yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi 2.Kerem Sokak'ta 3 katlı apartmanın bodrum katında çıktı. Apartmanın giriş katında oturan Gülşen Kubadın (48), evinde yaktığı kömürlü sobanın kovasını söndü sanarak bodruma indirip yenisiyle değiştirdi. Yanmaya devam eden kovada alevlenen korlar, bodrumdaki malzemeleri tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen yangında bodrumdan çıkan dumanlar binayı sardı. Dumandan etkilenmemek için sokağa çıkan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında, dumandan etkilenen ev sahibi Gülşen Kubadın sağlık ekiplerince Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Söndü sanılan soba kovası bodrum katı küle çevirdiSöndü sanılan soba kovası bodrum katı küle çevirdiSöndü sanılan soba kovası bodrum katı küle çevirdiSöndü sanılan soba kovası bodrum katı küle çevirdi

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
FETÖ'nün TSK yapılanmasında 16 kişi adliyedeFETÖ'nün TSK yapılanmasında 16 kişi adliyede
ABD'nin savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçtiABD'nin savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzaladı! Önemli gelişme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzaladı! Önemli gelişme

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Süper Lig ekibinden çifte transfer!

Süper Lig ekibinden çifte transfer!

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Taksim'de taciz girişimi böyle engellendi

Taksim'de taciz girişimi böyle engellendi

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

Antalya'da korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Bursa'da kentin etrafını kara bulutlar sardı

Havaya bakan şaşkına döndü! Bir ili sardı

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir? Tırnak kesmekle alakalı rüyaların tabirleri

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir, neye işaret eder?

Rüyada sel görmek ne demektir? Sel görmekle ilgili rüyaların tabirleri

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.