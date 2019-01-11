Söndü sanılan soba kovası bodrum katı küle çevirdi

Enver Fatih TIKIR- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - BURSA'da söndüğü sanılarak bodruma bırakılan soba kovası bodrum katını küle çevirdi. Yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi 2.Kerem Sokak'ta 3 katlı apartmanın bodrum katında çıktı. Apartmanın giriş katında oturan Gülşen Kubadın (48), evinde yaktığı kömürlü sobanın kovasını söndü sanarak bodruma indirip yenisiyle değiştirdi. Yanmaya devam eden kovada alevlenen korlar, bodrumdaki malzemeleri tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen yangında bodrumdan çıkan dumanlar binayı sardı. Dumandan etkilenmemek için sokağa çıkan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında, dumandan etkilenen ev sahibi Gülşen Kubadın sağlık ekiplerince Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

