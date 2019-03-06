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Söndürmek için 1 saat uğraştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 07:25 | Son Güncelleme

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki Hacıilyas Mahallesi Gümüş Sokak'ta bulunan 2 katlı binadan belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ekiplerin 3 araçla müdahale ettiği yangın 1 saatte söndürülebildi.

Boş olduğu öğrenilen binada hasar oluşurken, kimsenin yaralanmaması rahat bir nefes aldırdı. İşte bir çocuğun fark etmesiyle ekiplere haber verilen yangınla ilgili detaylar...

Bursa'da bina yangını

Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Ekipler, üç araçla müdahale ettikleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü.
Yangında, binada hasar oluşurken, kimsenin yaşamadığı öğrenildi.
Vatandaşlardan Nail Beyan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangını çocuğunun fark ettiğini ve kendilerini uyandırdığını söyledi.
Beyan, o sırada sokaktan bir araç geçtiğini belirterek, "Alevleri fark ettik, daha sonra itfaiyeye haber verdik. Binada kimin yaşadığı belli değil, eski bir bina." diye konuştu. (AA)
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Bursa yangın

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