Söndürmek için 1 saat uğraştılar

Boş olduğu öğrenilen binada hasar oluşurken, kimsenin yaralanmaması rahat bir nefes aldırdı. İşte bir çocuğun fark etmesiyle ekiplere haber verilen yangınla ilgili detaylar...

Bursa'da bina yangını

Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler, üç araçla müdahale ettikleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü.

Yangında, binada hasar oluşurken, kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

Vatandaşlardan Nail Beyan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangını çocuğunun fark ettiğini ve kendilerini uyandırdığını söyledi.