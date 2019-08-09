HABER

Söndürmek istediği alevlerin arasında kalan genç kız yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 08:34 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde evinin bahçesindeki yangını söndürmeye çalışan genç kız, üzerinde bulunduğu damın çökmesiyle alevlerin arasında kalarak yaralandı.

İbrahim Kaya'ya ait Yeni Mahalle Mehtap Sokak'taki tek katlı evin bahçesinde mutfak olarak kullanılan toprak damlı bölümde sobadan sıçrayan kıvılcımların eşyayı tutuşturmasıyla yangın çıktı.

Mutfaktan dumanlar çıktığını gören aile fertleri, yangına müdahale etmeye çalıştı.

Merdivenle mutfağın damına çıkan Melek Kaya (18), yangına müdahale ederken üzerinde bulunduğu toprak damın çökmesiyle alevlerin arasında kaldı.

Kızını alevlerin arasından kurtaran İbrahim Kaya, durumu itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Kolları yanan ve dumandan etkilenen Melek Kaya, ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eyrılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında mutfak olarak kullanılan yapı kullanılamaz hale geldi.

İbrahim Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının çocuklarının mutfaktaki sobayı yakarken sıçrayan kıvılcımlardan kaynaklandığını söyledi.

Kızının yangına müdahale ederken mutfağın içine düştüğünü anlatan Kaya, "Kızımı görür görmez mutfağın içine girdim ve kolundan tutarak dışarı çıkardım. Kızımın iki kolu da yandı. Mutfağımız da tamamen kullanılamaz hale geldi. Bütün kışlık yiyeceklerimiz de yandı." diye konuştu. (AA)

Artık oraya oturmak yasak! İşte cezasıArtık oraya oturmak yasak! İşte cezası
Depremin merkez üssü Tutluca’da depremzedelerin ilk gecesiDepremin merkez üssü Tutluca’da depremzedelerin ilk gecesi
Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama -Ek fotoğraflarReyhanlı'da mühimmat deposunda patlama -Ek fotoğraflar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı doğubeyazıt Dam yangın

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde

İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

Manisa'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Manisa'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son depremler! Denizli ve İzmir'in ardından Afyonkarahisar'da peş peşe depremler

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Son dakika! Tuzla'da fabrika yangını

Tuzla'da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika! Reyhanlı'da askeri mühimmat deposunda patlama

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

Cuma Mesajları 2019, 9 Ağustos: Kısa, Uzun veya resimli Cuma mesajları

Sevdikleriniz için Cuma mesajları

Afyonkarahisar’da artçı depremler devam ediyor

Artçı depremler devam ediyor!

Mersin'de seyir halindeki otobüste yangın

Bir otobüs yangını daha! Faciadan dönüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.