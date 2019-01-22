Söndürülmeyen izmaritler binlerce yangına neden oldu

Yangınların 858'i (yüzde 4,2) ise "baca" sebepli olarak istatistiklere yansıdı.

İstanbul'da, elektrik kontağı kaynaklı yangınlar ise çıkış sebepleri arasında ikinci sırada yer aldı. İlde elektrik kontağından 5 bin 442 (yüzde 26,7), kasıtlı şekilde bin 486 (yüzde 7,3), çocukların ateşle oynaması sonucu 553 (yüzde 2,7), elektrikli aletlerle ilgili ise bin 138 (yüzde 5,6) yangın çıktı.

2014'te 9 bin 168, 2015'te 10 bin 532, 2016'da 11 bin 341, 2017'de 8 bin 420 olan sigara kaynaklı yangınlar 2018'de 7 bin 153 olarak kayıtlara geçti.

İSTANBUL (AA) - SEFA MUTLU - İstanbul İtfaiyesi, 2018'de 7 bin 153'ü söndürülmemiş sigara izmaritinden kaynaklanan 20 bin 416 yangına müdahale etti.

İtfaiye ekipleri, 2018'de 56 bin 125 olaya müdahale etti.

Toplam 20 bin 416 yangının, 13 bin 974'ü "yapısal yangınlar", 6 bin 442'si ise "yapısal olmayan yangınlar" kategorisinde değerlendirildi.

Ekipler, "yangın olmayan" 28 bin 909 olay (sıkışmalı trafik kazası, sel/su baskını, can kurtarma, güvenlik tedbirleri) için de sahaya çıktı. 6 bin 800 kez de diğer itfaiye çıkış kapsamında faaliyette bulundu.

- 9,3 dakikada bir olaya müdahale

Bu dönem istatistikleri dikkate alındığında, İstanbul'da her 37,6 dakikada bir yangın çıktı.

Yapısal kategoride değerlendirilen olayların 4 bin 875'i konut, bin 558'i araç, 164'ü fabrika, 7 bin 377'si ise diğer bina yangınları olarak kayıtlara geçti.

Yangınlar, yangın olmayan diğer olaylar ve diğer itfaiye çıkışları dikkate alındığında itfaiye ekipleri 9,3 dakikada bir olaya müdahalede bulunmak zorunda kaldı.

Kentte yangınların yüzde 35,6'sı 12.00-18.00, yüzde 34'ü 18.00-00.00, yüzde 16,5'i 06.00-12.00, yüzde 13,9'u ise 00.00-06.00 saatlerinde çıktı.

- Müdahale süresi kısaldı