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Söndürülmeyen mangal ateşi, ormanı yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 19:24 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında 7 dönümlük alan zarar gördü. Yangının, ormanlık alanın yanındaki tarlada yakılan ve söndürülmeyen mangal ateşinden çıktığı tespit edildi.

Söndürülmeyen mangal ateşi, ormanı yaktı

Yangın, saat 15.00 sıralarında Manavgat’ın Oymapınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Bölgeden yükselen alev ve dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Yangına 3 helikopterle havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında 5 dönümü orman olmak üzere 7 dönümlük alanın zarar gördüğü belirlendi.

YANGININ NEDENİ TAMAMEN SÖNDÜRÜLMEYEN MANGAL ATEŞİ

Yapılan incelemede yangının nedeninin, ormanlık alanın kenarında bulunan tarlada yakılan ve tamamen söndürülmeden bırakılan mangal ateşi olduğu tespit edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan tarla sahibinin, bugün hiç tarlaya gelmediğini söylediği belirtildi.

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