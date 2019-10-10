Soner Çağaptay 'Türkiye'nin Harekatı Savaş Olmayan Savaş'

VOA Türkçe'nin hazırladığı Stüdyo VOA programına konuk olan Washington Enstitüsü Yakın Doğu Araştırmaları Türkiye Direktörü Soner Çağaptay, Barış Pınarı Harekatı'nın zamanlamasına ve harekatın ilk hedefine dikkat çekti.

Soner Çağaptay "Bu herekatın sınırlı bir harekat olacağını, savaş olmayan bir savaş olacağını düşünüyorum. Birincisi Amerikan Başkanı Trump’ın emriyle Amerikan kuvvetleri bu bölgeden çekildi. İkincisi de Trump’ın etkisi neticesinde bölgedeki YPG kuvvetleri bölgeden çekilmiş görünüyor. Dolayısıyla bir sürpriz olmazsa ciddi çatışma ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Bu açıdan savaş olmayan savaş demek doğru" yorumunu yaptı.

Harekatın sınırlı kalıp kalmayacağını da değerlendiren Çağaptay "Ankara’nın harekat için seçtiği nokta bence son derece isabetli. Çünkü Resulayn, Fırat’ın doğusunda kalan Türkiye-Suriye sınır bölgesinde Araplar’ın çoğunluk teşkil ettiği tek bölge. Ve buraya giren kuvvetler içinde daha önce gerek IŞİD, gerek YPG tarafından bölgeden sürülen Araplar’ın da bulunuyor olması hem TSK’nın kamu diplomasisi açısından Araplar’a yakın bir güç görünümü vereceği için hem de buradaki nüfusun Türk kuvvetlerini daha olumlu bir şekilde karşılayacağını düşündüğüm için harekatın sınırlı kalmasının hem Türkiye açısından olumlu olacağını hem de seçilen noktanın son derece isabetli olduğunu düşünüyorum" dedi.