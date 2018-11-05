HABER

Soner, hayata tutunamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 14:44 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 3 gün önce tabancayla kendini başından vurup intihar girişiminde bulunan Soner G.(28) yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Soner, hayata tutunamadı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli)(DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 3 gün önce tabancayla kendini başından vurup intihar girişiminde bulunan Soner G.(28) yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Mimar Sinan Mahallesi Tolga Sokak’ta oturtan Soner G., 3 gün önce evde kimsenin bulunmadığı bir sırada kafasına yastık koyup, daha sonra da tabancayı şakağına dayayarak ateşledi. Pazardan alışverişten dönen annesi tarafından kanlar içinde yerde bulunan genç, Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alınan Soner G., 3 günlük yaşama mücadelesini kaybetti.
Yapılan otopsi sonrasında ailesine teslim edilecek olan Soner G.'nin cenazesi memleketi olan Giresun’a gönderilecek.
FOTOĞRAFLI

PARTNERAhşap boyama meraklıları buraya!Ahşap boyama meraklıları buraya!
Trabzon Büyükşehir'den 'mezarlık' açıklaması: Alınan karar yanlış yorumlanmışTrabzon Büyükşehir'den 'mezarlık' açıklaması: Alınan karar yanlış yorumlanmış
CHP'li Öztunç'tan Bakan Soylu'ya 'defile' sorusuCHP'li Öztunç'tan Bakan Soylu'ya 'defile' sorusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocasıyla birlikte iş adamını tehdit etti: Görüntüleri internette yayarım

Kocasıyla birlikte iş adamını tehdit etti: Görüntüleri internette yayarım

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu'nun fotoğrafı şaşırttı

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu'nun fotoğrafı şaşırttı

Adana'da 80 bin Suriyeli fotoğrafları çekilerek kayıt altına alındı

Adana'da 80 bin Suriyeli fotoğrafları çekilerek kayıt altına alındı

Hilal Altınbilek'ten sevişme sahnesi itirafı

Hilal Altınbilek'ten sevişme sahnesi itirafı

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas Valisi Salih Ayhan'ı karşılama töreninde izdiham yaşandı

Sivas Valisi Salih Ayhan'ı karşılama töreninde izdiham yaşandı

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

Arabasına bindi çakmağı çaktı! Korkunç görüntüler

Arabasına bindi çakmağı çaktı! Korkunç görüntüler

Didem'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Odaya kilitlemişler

Didem'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Odaya kilitlemişler

Ölülere borç çıkardılar: Ücreti ödeyemeyenlerin mezarına yeni defin yapılacak

Ölülere borç çıkardılar: Ücreti ödeyemeyenlerin mezarına yeni defin yapılacak

Türkiye'de tsunami için en tehlikeli kıyılar açıklandı

Türkiye'de tsunami için en tehlikeli kıyılar açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.