Soner, hayata tutunamadı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli)(DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 3 gün önce tabancayla kendini başından vurup intihar girişiminde bulunan Soner G.(28) yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Mimar Sinan Mahallesi Tolga Sokak’ta oturtan Soner G., 3 gün önce evde kimsenin bulunmadığı bir sırada kafasına yastık koyup, daha sonra da tabancayı şakağına dayayarak ateşledi. Pazardan alışverişten dönen annesi tarafından kanlar içinde yerde bulunan genç, Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alınan Soner G., 3 günlük yaşama mücadelesini kaybetti.
Yapılan otopsi sonrasında ailesine teslim edilecek olan Soner G.'nin cenazesi memleketi olan Giresun’a gönderilecek.
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