Soner Kip kimdir? O Ses Türkiye final yarışmacısı Soner Kip kimin takımında?

Yarışmaya Tekirdağ'dan katılan ve Beyazıt Öztürk'ün takımında yer alan Soner Kip, O Ses Türkiye yarı finali ilk turunda "Emi" adlı şarkıyı seslendirdi. Sms oylaması sonucunda Soner Kip O Ses Türkiye'nin finaline kaldı.

SONER KİP KİMDİR?

O Ses Türkiye Soner Kip 2012 yılında ATV’de yayınlanan Bir Şarkısın Sen’in minik yarışmacılarından biriydi. Seslendirdiği sanat müziği eserleri ve sesiyle herkesi büyüledi.

Tekirdağ’da yaşıyor, 10 kardeşler. Soner ise ailenin en küçüğü. Müzikle 10 yaşından beri ilgileniyor. Küçükken tepsi çalarken şarkı söylüyordu. Babası gırtlak kanseri, çalışamıyor. Babası kendi gözünde çok iyi biri ve babasının ona ’kafanı kullan’ sözünden dolayı O Ses Türkiye yarışmasına katıldığını söyledi.

Acun Ilıcalı, ’’Nasıl geçiniyorsunuz?’’ sorusuna Soner Kıp ise "Kardeşlerden eve kim ne getirirse onunla geçimimizi sağlıyoruz. Ben de şarkı söyleyerek eve katkıda bulunuyorum." şeklinde cevap verdi.

Soner Kıp, bundan 7 yıl sonra yeniden O Ses Türkiye'ye katılarak mücadele etti.

