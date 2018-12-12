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Soner Yalçın yazdı: Erdoğan, Emin Çölaşan'a sinirlendiği için mi masayı terk etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2018 09:29 | Son Güncelleme

Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, gazeteci Emin Çölaşan hakkında düzenlenen FETÖ iddianamesi ile ilgili olarak kaleme aldığı 'Başka sebebi olmalı' başlıklı yazısında gündem yaratacak bir olayı aktardı. 2002 yılında Emin Çölaşan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçen konuşmaya yazısında yer veren Yalçın, 'Erdoğan'ın kızgınlığı hala sürüyor mu?' diye sordu.

Soner Yalçın yazdı: Erdoğan, Emin Çölaşan'a sinirlendiği için mi masayı terk etti

Soner Yalçın, Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan'ın FETÖ'nün hiyerarşik yapısına dahil olmadan bazı eylemleriyle örgütün amacına ulaşmak ve kamuoyunda algı sağlamaya yönelik söylemlerini kuvvetlendirdiği, kamuoyunu örgüt lehine etkileme sonucuna neden olduğu ve bilerek-isteyerek FETÖ’ye yardım ettiği iddiasıyla hakkında iddianame açılmasına ilişkin gündem yaratacak bir yazı kaleme aldı.

2002 yılında Hürriyet gazetesi yazarlarının liderleri ziyaret ederek sorular yönelttiği programa değinen Yalçın, Emin Çölaşan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçen oldukça ilginç diyaloğa da yazısında yer verdi.

İşte Soner Yalçın'ın o yazısındaki ilgili bölüm;

"Niye?

Kafamda hep bu soru var.

Çeşitli ihtimaller üzerinde durdum. Örneğin...

Türkiye 2002 genel seçimine giderken, Hürriyet gazetesi yazarları liderleri ziyaret edip, sorular yöneltti.

Emin Çölaşan, Erdoğan ile ilk ve son kez bu görüşmede yan yana geldi. Ne olup bittiğini Emin Çölaşan’ın "Şu Benim Gazetecilik 'Yaşadıklarım'" kitabından özetleyeyim:

"Birazdan Tayyip Beyefendi teşrif ettiler. Kendisiyle ilk kez el sıkıştık. (...) Önce biraz havadan sudan konuştuk, sıra doğal olarak geldi soru faslına. Sordum. Teyp bandından aynen yazıyorum:

'Geçmişteki sert söylemlerinizi, o defteri kapattınız mı?'

  • 'Emin Bey, eğer oralarda kalırsanız. Bakın sizin geçmişinizi incelemeye, ortaya koymaya kalksam, o zaman ortaya çok daha enteresan şeyler çıkacak.'

Hava birden gerildi. Ben de yüksek sesle tepki verdim:

  • 'işte buradayım. Hiçbir şey bulamazsınız.'

  • 'Çok şeyler çıkar.'

  • 'Ben hazırım buyurun.'

Bunlar herhalde bazı gazeteciler gibi benim de geçmişten gelen bir sürü açığım olduğunu zannediyordu. Açığı olan gazeteci korkak olur. Her şeyi yazamaz, söyleyemez, soramaz.

Gerilen ortamı bizim arkadaşlar ve onun ekibi yumuşatmaya çalıştı. Birkaç dakikalık sohbet sonrasında yemek salonuna geçtik. Masaya oturduk. İki üç dakika geçti. Tayyip izin istemesin mi? Kusura bakmayın, ben İstanbul'a gitmek zorundayım.' Bir daha da hiç yüz yüze gelmedik..."

Erdoğan, Emin Çölaşan’a sinirlendiği için mi masayı terk etti?

Erdoğan'ın kızgınlığı hâlâ sürüyor mu?"

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Soner Yalçın Emin Çölaşan Recep Tayyip Erdoğan Sözcü FETÖ

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
algı yapma soner... Adam olmayı da beceremiyorsunuz.Pis yalancılar...Durmak yok ülkemin gerçek lideri ile yola devam..
emin çölaşan sosyalist değil mi nasıl fetöcü oluyo? kim hükümeti eleştirirse eskiden ergenekoncu diye yaftalıyorlardı, şimdi fetöcü diye..
Normal her yerde one munıte
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