Songül Karlı dalga konusu oldu! "Filtre çok mu biraz"

Seda Sayan'a özenip Fransız askısı yaptıran Songül Karlı son haliyle sık sık gündeme geliyor. Büyük göğüslerinden her fırsatta rahatsız olduğunu söyleyen ve bu konuda üç kez ameliyat da olduğunu açıklayan Karlı son dönemde estetikli haliyle dikkat çekiyor.

Songül Karlı yaptığı selfielerle adından söz ettiriyor. Ancak Karlı zaman zaman da fotoğraflarda filtreyi abartıyor. Songül Karlı'nın son pozu yine böyle bir pozdu.

Filtre'yi abartan türkücü dalga konusu oldu. İşte yapılan yorumların bazıları: