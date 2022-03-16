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Songül Karlı dalga konusu oldu! "Filtre çok mu biraz"

16.03.2022 06:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski eşi tarafından dolandırılan Songül Karlı sosyal medyada aktif bir isim. Son dönemde değişimiyle gündeme gelen Songül Karlı Instagram'da filtreleri de atlamıyor. Ancak Karlı son filtreyi abartınca dalga konusu oldu.

Songül Karlı dalga konusu oldu! "Filtre çok mu biraz"

Seda Sayan'a özenip Fransız askısı yaptıran Songül Karlı son haliyle sık sık gündeme geliyor. Büyük göğüslerinden her fırsatta rahatsız olduğunu söyleyen ve bu konuda üç kez ameliyat da olduğunu açıklayan Karlı son dönemde estetikli haliyle dikkat çekiyor.

Songül Karlı yaptığı selfielerle adından söz ettiriyor. Ancak Karlı zaman zaman da fotoğraflarda filtreyi abartıyor. Songül Karlı'nın son pozu yine böyle bir pozdu.

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Filtre'yi abartan türkücü dalga konusu oldu. İşte yapılan yorumların bazıları:

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  • Filtre çok mu biraz
  • Ah ah ilk çıktığınızdaki güzelliğiniz eşsizdi. Şimdi ise o doğal güzelliğiniz gitmiş, başka bir şey olmuşsunuz maalesef.
  • Filtre gençleşmesi...
  • Filtresiz daha güzelsin
  • Ablacım kaç yaşına geldin bu ne hal?
  • Dudaklarının haline bak

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Songül Karlı
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