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Songül Karlı'dan bikinili pozlar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2020 10:17 | Son Güncelleme

Karantina günlerini evde geçiren Songül Karlı, normalleşmeyle birlikte kendini İzmir'e attı. Karlı bikinili pozlarıyla dikkat çekti.

Songül Karlı'dan bikinili pozlar!

Koronavirüs sürecinde eve kapanan ve sık sık evde spor yapan Songül Karlı normalleşme süreciyle birlikte kendini tatile attı. Alaçatı'da tatil yapan ve bir süredir ekranlardan uzak olan 46 yaşındaki Songül Karlı tatil pozlarını paylaştı.

Bikinili pozlarını paylaşan Songül Karlı'ya beğeni yağdı. Karlı karantinada yaptığı sporun işe yaradığını gösterdi resmen...
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Karantinada bol bol ip atlayan Karlı fit vücuduyla dikkat çekti.

İki yıl önce eşinden boşandıktan sonra hayatına kimseyi almayan Songül Karlı, "Hayatımda yalnızca oğlum ve sevdiklerim var" diyerek, yeni bir aşka kalbinin kapalı olduğunu açıklamıştı.
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Songül Karlı, 2012 yılında evlendiği eşi Metin Yüncü'den 2017 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı.
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Metin Yüncü tarafından büyük bir maddi kayba uğradığını belirten Songül Karlı, dolandırıldığını iddia etmişti.


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