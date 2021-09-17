Songül Karlı'dan yeni yaşa yeni imaj! Süper minisiyle poz verdi

Daha önce sadece göğüslerini küçülttüğünü iddia eden ve estetiksiz olduğunu söyleyen Songül Karlı'nın değişimi son dönemde dikkat çekiyor. Karlı geçtiğimiz gün yeni yaşını kutladı ve gelen mesajlara teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından yeni yaşını kutlayan sevdiklerinin paylaşımlarına yanıt veren Songül Karlı herkese çok teşekkür etti.

Eski halinden eser kalmayan Songül Karlı sık sık kuaförden yaptığı filtreli paylaşımlarla da öne çıkıyor. Karlı son olarak 48. yaşına basar basmaz imaj değişikliğine gitti. Saçlarını kısaltan ve rengini değiştiren Karlı süper mini elbisesiyle koltukta otururken verdiği pozu paylaştı.

Songül Karlı'ya "Yaşını asla göstermiyor" yorumları yapılırken filtreyi ise azaltması doğal haliyle daha güzel olduğu yorumları da geliyor.

