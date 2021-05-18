Songül Karlı dekoltesiyle sosyal medyada gündem oldu!

Geçtiğimiz günlerden imaj değişliği yaparak hayranlarını şaşırtan Karlı, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sütyensiz pozlarının ardından bu kez de dekoltesi ile gündem oldu.
Songül Karlı dekoltesiyle yine gündem oldu!
Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek yine adından söz ettirmeyi başardı.
Dekoltesiyle sosyal medyanın diline düştü
Geçtiğimiz günlerde tarz değişliğine giderek hayranlarını şaşırtan, Karlı verdiği cesur pozlar ile sosyal medyanın diline düştü.
Estetikli hali dikkat çekti
Sık sık dekolteli pozlarıyla dikkat çeken Songül Karlı son paylaşımında dekoltesinin yanı sıra estetikli haliyle hayranlarından beğeni topladı.
Daha önce göğüslerini küçülttüğünü itiraf etmişti
Ünlü şarkıcı bir konuşmasında daha önce "3 kere göğüslerimi küçülttüm. Daha büyüktü. Hatta yine küçültmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Sütyensiz pozları eleştirilmişti
Öte yandan geçtiğimiz aylarda spor yaptığı anları fotoğraflayan Karlı, fiziğiyle genç kızlara taş çıkartırken, göğüs uçlarının belli olmasıyla eleştirilerin odak noktası olmuştu.
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