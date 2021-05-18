Songül Karlı dekoltesiyle sosyal medyada gündem oldu!

Geçtiğimiz günlerden imaj değişliği yaparak hayranlarını şaşırtan Karlı, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sütyensiz pozlarının ardından bu kez de dekoltesi ile gündem oldu.

Songül Karlı dekoltesiyle yine gündem oldu!

Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek yine adından söz ettirmeyi başardı.

Dekoltesiyle sosyal medyanın diline düştü Geçtiğimiz günlerde tarz değişliğine giderek hayranlarını şaşırtan, Karlı verdiği cesur pozlar ile sosyal medyanın diline düştü.

Estetikli hali dikkat çekti Sık sık dekolteli pozlarıyla dikkat çeken Songül Karlı son paylaşımında dekoltesinin yanı sıra estetikli haliyle hayranlarından beğeni topladı.

Daha önce göğüslerini küçülttüğünü itiraf etmişti Ünlü şarkıcı bir konuşmasında daha önce "3 kere göğüslerimi küçülttüm. Daha büyüktü. Hatta yine küçültmek istiyorum" ifadelerini kullandı.