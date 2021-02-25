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Songül Karlı estetik mi yaptırdı? Takipçilerden yorum yağdı

25.02.2021 09:56 | Son Güncelleme:
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Songül Karlı estetik mi yaptırdı? Takipçilerden yorum yağdı

Göğüslerini küçültmek istediğini açıklayan Songül Karlı son haliyle gündemde... Songül Karlı'nın üst dudağındaki değişim takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Eski eşi Metin Yüce tarafından dolandırıldığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini açıklayan şarkıcı Songül Karlı paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

"Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım" diyerek gözyaşı döken ve evine haciz geldiğini ifade eden Karlı, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Karlı'nın paylaşımındaki değişimine ise yorum yağdı.

Ekran Alıntısı

Çoğu kişi Songül Karlı'nın dudaklarındaki değişimi fark etti ve "Üst dudak biraz değişmiş" yorumları yağdırdı. Karlı yeni görüntüsüyle ilgili henüz bir açıklama yapmasa da takipçilerine göre Karlı üst dudağına estetik ya da dolgu yaptırdı.

'GÖĞÜSLERİMİ 3 DEFA KÜÇÜLTTÜRDÜM'

Vücudunda estetik olmadığını daha önce açıklayan Karlı, sadece göğüsleriyle ilgili küçültme işlemi yaptığını açıklamıştı.

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Karlı, “3 kere göğüslerimi küçülttüm. Daha büyüktü. Hatta yine küçültmek istiyorum. Ben televizyon programı çekince elbise getiriyorlardı altı oluyor üstten fermuar çekilmiyordu. Asistan arkadaşlar dediler ki ‘Allah aşkına bi git küçült’. 3 kez yaptırdım. Şimdi normal istediğim bir elbiseyi giyebiliyorum” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Songül Karlı, Instagram,
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Bundan bir halt olmaz akıl fukarası.

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