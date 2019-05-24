Songül Karlı gülüş tasarımı yaptırdı

Ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Songül Karlı Estetik Diş Hekimi Efe Kaya ’da gülüş tasarımı yaptırdı.

Estetik Diş hekimi Efe Kaya, gülüş tasarımının hekimlik ve sanatın birlikte uygulanarak, yüze özel ideal gülüşü sağlayabilmek olduğunu belirterek, “Dişler, birbirleri ve onları çevreleyen yumuşak dokular ile uyumlu olarak dizilmiştir. Güzel bir gülüşün temel elemanları dişlerdir ve dolayısıyla diş şekilleri ve anatomik özellikleri hakkında kapsamlı olarak bilgi sahibi olmak tüm tedavilerin temelini oluşturur. İyi tasarlanmış bir gülüşün nasıl olması gerektiği hakkında daha fazla fikir sahibi olabilmek için, yüz hatlarının iç ve dış kenarları incelenmelidir. Yüz hatları, cinsiyet, yaş, gülüş simetrisi, dişlerin sıralanışı ve renkleri, dudaklar ile diş etleri estetik gülüş ifadesini belirleyen faktörlerdir. Gülüş tasarımında tüm bu faktörler göz önüne alınarak dişlerin formu belirlenir. Gülüş tasarımıyla daha genç görünmek, senelerin dişler ve dudak çevresindeki izlerini silmek ve daha dinamik görünmek mümkündür” dedi.

Songül Karlı ise Estetik Diş Hekimi Efe Kaya’nın kendisine yaptığı gülüş tasarımından çok memnun olduğunu ve gayet rahat başarılı bir işlem yapıldığını anlatarak güvendiği doktorunun çalışmasından memnuniyetini dile getirdi.

Ayrıca Estetik Diş Hekimi Efe Kaya birçok ünlü isminde tercihi oldu.

