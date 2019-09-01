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Songül Karlı, memleketi Tokat'ta hayranlarıyla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 01:14 | Son Güncelleme

TOKAT'ta bu yıl 22'ncisi düzenlenen Topçam Şenlikleri'nde Türk Halk Müziği sanatçısı Songül Karlı, memleketinde hayranlarıyla buluştu.

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta bu yıl 22'ncisi düzenlenen Topçam Şenlikleri'nde Türk Halk Müziği sanatçısı Songül Karlı, memleketinde hayranlarıyla buluştu.

Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen Topçam Şenlikleri kentte çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Şenliğin 3'üncü gününde Yeşilırmak kenarında Tokat'ın kültürünü tanıtmak amacıyla El Sanatları Sergileri, Geleneksel Çocuk Oyunları gösterileri yapıldı. Şenlikler kapsamında Yeşilırmak'ta ilk defa flyboard gösterisi düzenlendi. Etkinlikte sporcu İsa Mert'in gösterisi beğeni topladı. Suya dalıp çıkan sporcunun gösterisini vatandaşlar ilgiyle izledi.

Flyboard etkinliğinin ardından Türk Halk Müziği sanatçısı Songül Karlı birbirinden güzel türküleriyle konser alanını dolduran Tokatlıları coşturdu. Konser sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Karlı, memleketinde olduğu için mutlu olduğunu söyleyerek, "Memleketime gelmeyeli çok oldu. Benim için çok keyifli oldu. Memleket güzelmiş, tatil köyü gibi olmuş. Önce hamama gideceğim. Daha sonrada Tokat Kebabı yiyeceğim. Tokatlıları çok seviyorum." dedi.

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