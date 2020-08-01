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Songül Karlı Müge Anlı'ya çıkacağı tarihi açıkladı! Her şeyi açıklayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2020 15:52 | Son Güncelleme

Eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığını iddia eden Songül Karlı, Müge Anlı’ya başvuracağını açıklamıştı. Karlı yeni açıklamasında Anlı ile görüştüğünü ve 3 hafta sonra Müge Anlı’nın canlı yayın konuğu olacağını açıkladı.

Eski eşinin kendisini 20 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla Müge Anlı’ya başvuracağını açıklayan Songül Karlı’dan yeni açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda açıklamalarda bulunan Karlı, "1,5 saat önce Müge ile konuştuk. Sağ olsun arkadaşım. Kendisi şu an tatile girdi ancak 3 hafta sonra programına katılacağım" ifadelerini kullandı.

Bu kadar paranın hesabını vermeliler diyen Anlı sözlerini “En azından benim gibi dolandırılan insanların olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim bildiğim eski 2 tane eşi var zaten. Bunun sonu ne olur? En kötü nitelikli dolandırıcılıktan hapse girmiş olduğunuzu görürüm. Çünkü sizin yaptığınız bir çocuğun doğumunda takılan altınlarına kadar çalıp, kadının her şeyini kullanıp, bunu ailecek yapıp. Bunun içerisine herkes dahil. En azından tek taraflı konuşmamış oluruz. Ben hepsinin listesini vereceğim. Onlar da ya orada gelip konuşacak ya da telefonla bağlanacak” ifadelerini kullandı.


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