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Songül Karlı'nın dekolteli fotoğrafı yine ses getirdi! İşte 47 yaşındaki ünlü türkücünün şaşırtan değişimi...

21.05.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde bornozla vermiş olduğu balkon pozu ile kendisinden söz ettiren ünlü türkücü Songül Karlı, spor yaparken verdiği frikik ile yine çok konuşulmuştu. Seneler içerisindeki değişimi göze çarpan 47 yaşındaki bir çocuk annesi Songül Karlı göğüs dekoltesi ile tekrardan sosyal medyayı salladı.

İşte Songül Karlı'nın çok konuşulan o pozu...

SONGÜL KARLI'DAN ÇOK KONUŞULACAK POZLAR...

Son dönemde yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen Songül Karlı'nın seneler içinde oldukça değişime uğradığı konuşuluyordu.
Karlı, estetik yaptırdığı iddialarını yalanlamış ve estetiği olmadığından bahsetmişti.
Önceki günlerde bornozlu verdiği balkon pozu ile isminden tekrar söz ettiren Songül Karlı'nın pozu yine çok konuşulmuştu.
Daha sonra spor yaparken verdiği frikik ile yine gündem olmuştu.
1 çocuk annesi ve 1973 doğumlu olan 47 yaşındaki Songül Karlı tekrardan göğüs dekoltesi ile sosyal medyada isminden söz ettirmeyi başardı.

"HİÇ ESTETİĞİM YOK"

"HİÇ ESTETİĞİM YOK"
Estetik iddialarıyla ilgili "Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm" açıklamasıyla çokça konuşulan Songül Karlı'nın son halini görenler 'tekrar estetik yaptırmış' yorumlarında bulundu.
İşte son dönemde verdiği cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen ve sosyal medyada sıkça beğeni yağmuruna tutulan ünlü türkücü Songül Karlı'nın çok konuşulan göğüs dekolteli pozları...
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Songül Karlı
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