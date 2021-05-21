Songül Karlı'nın dekolteli fotoğrafı yine ses getirdi! İşte 47 yaşındaki ünlü türkücünün şaşırtan değişimi...

İşte Songül Karlı'nın çok konuşulan o pozu...

SONGÜL KARLI'DAN ÇOK KONUŞULACAK POZLAR...

Son dönemde yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen Songül Karlı'nın seneler içinde oldukça değişime uğradığı konuşuluyordu.

Karlı, estetik yaptırdığı iddialarını yalanlamış ve estetiği olmadığından bahsetmişti.

Önceki günlerde bornozlu verdiği balkon pozu ile isminden tekrar söz ettiren Songül Karlı'nın pozu yine çok konuşulmuştu.

Daha sonra spor yaparken verdiği frikik ile yine gündem olmuştu.

1 çocuk annesi ve 1973 doğumlu olan 47 yaşındaki Songül Karlı tekrardan göğüs dekoltesi ile sosyal medyada isminden söz ettirmeyi başardı.

"HİÇ ESTETİĞİM YOK" Estetik iddialarıyla ilgili "Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm" açıklamasıyla çokça konuşulan Songül Karlı'nın son halini görenler 'tekrar estetik yaptırmış' yorumlarında bulundu.