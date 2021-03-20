Songül Karlı'nın yeni imajı herkesi şaşırttı! 'Songül Karlı'ya ne oldu?' yorumları geldi..

2012 senesinde nikah masasına oturduğu eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırılan ve bunun sonucunda evine haciz geldiği için oldukça zor günler yaşayan Songül Karlı, sevenlerine müjdeyi verdi. Yepyeni imajı ile Songül Karlı ekranlara geri dönüyor.

Ünlü türkücü Songül Karlı, 2012 yılında nikah masasına oturduğu Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını iddia ederek "Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım" demişti. Magazin gündeminden düşmeyen Songül Karlı son paylaşımıyla herkesi hayrete düşürdü.

Sık sık estetik haberiyle gündem olan Karlı, bu kez imaj değişikliği ile takipçilerinin karşına çıktı. Songül Karlı'nın yeni imajı sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Karlı yeni halini paylaşarak "O zaman yeni imaj yeni enerji" notuyla yaptığı paylaşımla beğeni topladı.

Kaşlarını ve saçlarının rengini bir tık değiştiren Karlı'ya bazı takipçileri ise "Hangi yeni imaj", 'Nerede yeni imaj?' diye sordu.