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Songül Karlı'nın yeni imajı herkesi şaşırttı! 'Songül Karlı'ya ne oldu?' yorumları geldi..

20.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde özellikle çamaşırsız pozları ile magazin gündemine bomba gibi düşen 46 yaşındaki ünlü sunucu Songül Karlı, yepyeni imajı ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Ekranlara dönmeden önce yeni imajını sevenleri ile paylaşan Songül Karlı'yı görenler tanıyamadı. Songül Karlı'nın yeni imajı, herkesi şaşırttı.

2012 senesinde nikah masasına oturduğu eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırılan ve bunun sonucunda evine haciz geldiği için oldukça zor günler yaşayan Songül Karlı, sevenlerine müjdeyi verdi. Yepyeni imajı ile Songül Karlı ekranlara geri dönüyor.

Ünlü türkücü Songül Karlı, 2012 yılında nikah masasına oturduğu Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını iddia ederek "Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım" demişti. Magazin gündeminden düşmeyen Songül Karlı son paylaşımıyla herkesi hayrete düşürdü.
Sık sık estetik haberiyle gündem olan Karlı, bu kez imaj değişikliği ile takipçilerinin karşına çıktı. Songül Karlı'nın yeni imajı sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Karlı yeni halini paylaşarak "O zaman yeni imaj yeni enerji" notuyla yaptığı paylaşımla beğeni topladı.
Kaşlarını ve saçlarının rengini bir tık değiştiren Karlı'ya bazı takipçileri ise "Hangi yeni imaj", 'Nerede yeni imaj?' diye sordu.
Bir mekan çıkışı kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Songül Karlı, yeni bir proje ile ekranlara geri döneceğinin müjdesini vermişti.
Anahtar Kelimeler:
Songül Karlı
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