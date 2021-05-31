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Songül Karlı'nın yorumu olay oldu

31.05.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Akalın ve Seren Serengil'den sonra Seda Sayan'a bir darbede Songül Karlı'dan geldi. Karlı Seda Sayan'la ilgili imasıyla olay oldu.

Songül Karlı'nın yorumu olay oldu

Demet Akalın ve Alişan’ın programı final yaptı. İkilinin yerine ise Star Tv Seda Sayan ile anlaştı. Bu haberin üzerine ortalık karıştı.

Karşılıklı atışmalarla devam eden konuya pek çok ünlü isim dahil oldu. Seda Sayan açıklamasında "Ben kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam" dedi ama Songul Karlı bu yoruma kayıtsız kalmadı.

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Geçmiş yıllarda Karlı'nın partneri Uğur Işılak ile program yapan ve türkücüyü kızdıran Seda Sayan ile igili bir yorum da Songül Karlı'dan geldi. Songül Karlı Sayan'ın bu sözlerine "Bilmez miyim?" diyerek tepki gösterdi.

Ekran Alıntısı

SONGÜL KARLI'DAN OLAY SÖZLER

2015 yılında yaşanan gerilimde Karlı, kendisi için “Haddini bilir” diyen Sayan’a, “Haddimi ondan mı öğreneceğim?” sözleriyle karşılık vermişti. Hızını alamayan Karlı, Sayan’ı “Program tutar mı tutmaz mı onu bilmem. Tutsa da bu onun başarısı değil, benim ekibimin başarısı olur. Seda’nın iki yıldır başarılı tarafı mı var? Kaçıncı çırpınışı bu..." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Seda Sayan Songül Karlı
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