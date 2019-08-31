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Songül Karlı, Tokat’ta hayranları ile buluştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.08.2019 22:18 | Son Güncelleme

Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen şenliklerde sahne alan Songül Karlı, sevenleri ile buluştu.Tokat Belediyesi tarafından bu yıl 22’ncisi düzenlenen Topçam Şenliklerinin son günü Yeşilırmak kenarında düzenlendi.

Songül Karlı, Tokat’ta hayranları ile buluştu

Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen şenliklerde sahne alan Songül Karlı, sevenleri ile buluştu.
Tokat Belediyesi tarafından bu yıl 22’ncisi düzenlenen Topçam Şenliklerinin son günü Yeşilırmak kenarında düzenlendi. Kanal Tokat’ta gecenin karanlığına flyboard gösterisini yapan İsa Mert ışıltılı kıyafetleri ile damgasını vurdu. Hıdırlık köprüsü önünde konser alanın dolduran vatandaşlar flybord gösterisini ilgi ile izledi. Flyboard gösterisinin ardından ünlü sanatçı Songül Karlı sahne aldı. Hemşehrileri ile uzun bir sürenin ardından buluşan Karlı, sahne performansı ile alkış topladı. Konseri Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu başta olmak üzere çok sayıda vatandaş izledi.
Tokat’a uzun bir aradan sonra geldiğini beliren Karlı, şehirden ayrılmadan meşhur Tokat kebabının tadına bakacağını belirterek, “Memleketime gelmeyeli çok oldu. Benim içinde bu konser keyfili oldu. Tokat çok güzelleşmiş, kanal çok yakışmış şahane olmuş, tatil köyü gibi. Her yer ışıl ışıl, modern, insanlar çocukları ile geziyor, şahane bayıldım. Ayrıca Tokat’a gelmişken hamama gireceğiz. Tokatlıyım Tokatlıları çok seviyorum. Tokatlı olsun ne olursa olsun” diye konuştu.

Songül Karlı, Tokat’ta hayranları ile buluştu

Songül Karlı, Tokat’ta hayranları ile buluştu

Songül Karlı, Tokat’ta hayranları ile buluştu

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