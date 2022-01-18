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Songül Karlı eski kocası tarafından dolandırılmıştı! "180 bin TL verdik bizi oyaladı"

18.01.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Songül Karlı eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırılmış ve maddi olarak zarar etmişti. Hakkını almak için Müge Anlı'ya bile çıkacağını söyleyen Karlı'nın eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırılmasına ilişkin açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Davaya ne Songül Karlı ne de Metin Yüncü katıldı.

Songül Karlı eski kocası tarafından dolandırılmıştı! "180 bin TL verdik bizi oyaladı"

Songül Karlı eski eşi tarafından dolandırılmış ve bu konuda yaptığı açıklamalarda olayın peşini bırakmayacağını söyleyerek gerekirse Müge Anlı'ya bile çıkabileceğini açıklamıştı. Songül Karlı’nın kendisini dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi olduğu eski eşi Metin Yüncü ile Sezai Temuroğlu ve Barbaros Ataç ‘dolandırıcılık’ suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık Sezai Temuroğlu ile tarafların avukatları hazır bulundu. Davaya ne Songül Karlı ne de Metin Yüncü katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Temuroğlu, “Metin Yüncü’yü arkadaş ortamında tanıdım. Avukat E.Ö.’nün ofisinde birkaç kez bir araya geldik. Kendisi Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde 8-10 dönüm bir yer olduğunu, burayı satışa hazır vaziyete getirip bize satabileceğini söyledi. Satış rakamı gayrimenkulün satışa hazır hale getirildiğinde netleşecekti. Kendisine gerekli imar işlemleri için 170-180 bin para verdik. Bu olay 2008 yılında oldu. Verdiğimiz paraya karşılık herhangi bir belge almadık. Ancak aradan uzun zaman geçmesine rağmen gayrimenkul satışa hazır hale getirilemedi. Parayı geri istedik. Kendisini varlıklı biri zannediyorduk ancak bizi sürekli oyaladı” ifadelerini kullandı.

"OLAYDAN SONRA METİN'LE HİÇ GÖRÜŞMEDİM"

Paranın karşılığı olarak teminat istediklerini söyleyen sanık, “Bunun üzerine kendisini tanımadığım Songül Karlı adına satış vekaletnamesini getirdi. Bu gayrimenkulü teminat olarak kullanabilirsiniz, daha sonra imar işleri çözüldüğünde teminatı kaldırırsınız dedi. Ancak vekaleti verilen gayrimenkul hisseliydi. Bankalarda kullanamadık. Bunun üzerine tefecilik yaptığını bildiğim Uğur isimli kişiye gayrimenkulün satışını verdim. Daha sonra kendisinden satış karşılığı 200 bin lira para aldım. Borcumuzu ödediğimizde tapuyu bize geri verecekti. Ancak Uğur’a olan borcumuzu ödeyemeyince, Uğur burayı 380 bin TL’ye sattı. 210 bin lira tefecinin parasını verdim, 170 bin lirayı da Metin Yüncü’ye verdim. Suçsuzum. Bu olaydan sonra Metin ile hiç görüşmedim” şeklinde konuştu.

DAVA ERTELENDİ

Sanık Temuroğlu’nun avukatı, sanığın üzerine atılı suçun uzlaşmaya tabii olduğu ve dosyanın bu nedenle uzlaştırma bürosuna gönderilmesi gerektiğini söyleyerek, sanığın yurtdışına çıkış şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, eksikliklerin giderilmesini talep etti. Müşteki avukatı, davaya katılma taleplerinin olduğunu ve müşteki Songül Karlı’nın bir sonraki duruşma gelerek beyanda bulunacağını kaydetti. Sanık Metin Yüncü’nün rahatsız olduğu için duruşmaya gelemediğini söyleyen avukatı, bir sonraki celse gelerek savunma yapacağını belirtti. Müşteki Karlı ile sanık Yüncü’nün bir sonraki celse ifadelerinin alınmasına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede,16 Aralık 2020'de Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Metin Yüncü, Barbaros Ataç ve Sezai Temuroğlu ‘şüpheli’, Songül Karlı ‘müşteki’ olarak yer aldı. İddianamede, şüphelilerin ‘dolandırıcılık’ suçundan 3’er yıldan 10’ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Songül Karlı
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