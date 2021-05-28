MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Songül Karlı yine yapacağını yaptı... Asansörü mesken tuttu

Songül Karlı yine yapacağını yaptı... Asansörü mesken tuttu

28.05.2021 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Songül Karlı, son günlerde sık sık yaptırdığı estetik operasyonlar ve Instagram’dan yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor.

1/

Songül Karlı, Instagram pozlarına bir yenisini daha ekledi. Güzellik merkezlerinden ve evinden paylaştığı dekolteli pozlarla gündemden düşmeyen Songül Karlı, bu sefer poz vermek için asansörü mesken tuttu.

asansör

Songül Karlı, geçirdiği estetik operasyondan sonra sosyal medya kullanıcıları tarafından Ajda Pekkan’a benzetilmişti. 47 yaşındaki şarkıcı bu kez de asansör pozu ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı.

SONGÜL KARLI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

"Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm" açıklamasıyla çok konuşulan Songül Karlı'nın son halini görenler 'Ajda Pekkan sandım', 'Estetiği abarttın' yorumlarında bulundu.

Songül Karlı estetikten sonra filtreyi de abartınca yorum yağdıSongül Karlı estetikten sonra filtreyi de abartınca yorum yağdı
Songül Karlı göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladıSongül Karlı göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Programı bitirilen Demet Akalın'dan şok eden sözlerProgramı bitirilen Demet Akalın'dan şok eden sözler
Genç sevgilisi hakkında şaşırtan İsmail YK detayıGenç sevgilisi hakkında şaşırtan İsmail YK detayı
Anahtar Kelimeler:
Songül Karlı Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar'dan açıklama

Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar'dan açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis istemi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis istemi

Gündemi sarsacak iddia: Çin aşısı olan hacca gidemeyecek

Gündemi sarsacak iddia: Çin aşısı olan hacca gidemeyecek

Taksim Camii açılışında Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Taksim Camii açılışında Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Sedat Peker Suç Örgütü'ne operasyon

Sedat Peker Suç Örgütü'ne operasyon

Bikinili paylaşım! "Yaşasın kadın bedeni"

Bikinili paylaşım! "Yaşasın kadın bedeni"

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilisinden cüretkar pozlar!

Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilisinden cüretkar pozlar!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu böyle veda etti

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Süper minisi ve derin dekoltesiyle yıllara meydan okudu

Süper minisi ve derin dekoltesiyle yıllara meydan okudu

Kızına küfür yağdı! "Ağzınızı yırtarım"

Kızına küfür yağdı! "Ağzınızı yırtarım"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.