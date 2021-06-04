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Songül Karlı “yüzümde bir gram makyaj yok” dedi, takipçileri şaştı kaldı: “Bir gram yok yarım kilo kesin”

04.06.2021 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Estetik operasyonları ve bol dekolteli pozlarıyla gündemden düşmeyen Songül Karlı, son paylaşımıyla herkesi çok şaşırttı. Fotoğrafını “yüzümde bir gram makyaj yok” notuyla paylaşınca, hayranları türkücüyle dalga geçti.

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Songül Karlı, sosyal medyanın en aktif isimlerinden biri. 47 yaşındaki ünlü türkücü geçirdiği estetik operasyonlar ve bol dekolteli pozlarıyla 20’lik genç kızlara taş çıkartıyor.

Son estetik operasyonları sonrası Ajda Pekkan'a benzetilen Songül Karlı, yaptığı paylaşımına 'Nerde kalmıştık' notunu da eklemeyi ihmal etmedi. Attığı her adımla olay yaratan şarkıcı bu sefer makyajsız olduğunu söylediği fotoğrafla olay yarattı.

SONGÜL KARLI: YÜZÜMDE BİR GRAM MAKYAJ YOK

İmaj değişikliği yaparak saçlarını kestiren Songül Karlı, son fotoğrafını “bu arada yüzümde bir gram makyaj” notuyla paylaştı.

Ekran Alıntısı

Songül Karlı’nın takipçileri ise türkücünün sözlerini ti’ye alan paylaşımlar yaptı. Songül Karlı’nın paylaşımına “bir gram yok evet ama yarım kilo var”, “çünkü kalıcı makyaj var”, “makyaj yok da estetikleri ne yapıcaz” ve “eski Songül nerede acaba” gibi yorumlar yapıldı.

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