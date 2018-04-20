MAGAZİN

Songül Öden'e Ortadoğu'dan anlamlı ödül

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.04.2018 17:32 | Son Güncelleme

Lübnan'da bu yıl 18.si gerçekleşen Murex D'or ödül töreninde Songül Öden, Ortadoğu'da Türk dizilerini ilk tanıtan ve sevdiren kadın oyuncu olarak ödüle layık görüldü.

Songül Öden'e Ortadoğu'dan anlamlı ödül

Ortadoğu'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncunun yıllar önce rol aldığı Gümüş dizisiyle Arap Dünyası kapılarını Türk dizilerine açtı. Yıllar sonra Öden'in rol aldığı "Umutsuz Ev Kadınları" dizisi de Ortadoğu'da orjinali olan "Desperate Housewife'tan" daha fazla ilgi görerek büyük bir başarıya imza attı.

Beyrut'ta, Liban'da gerçekleşen, her yıl Arap Dünyası'nın başarılı isimleri ödüllendirdiği törende Songül Öden yoğun ilgiyle karşılaştı. Ödülü almak için sahneye çıkan güzel oyuncu sözlerine Arapça iyi akşamlar dileyerek başlaması büyük alkış topladı.

Öden ödül konuşmasında "Aslına bakarsanız 10 yıl önce bana Ortadoğu'da kapılarını açan şehir Beyrut'tu. 10 yıl sonra bugün yine çok güzel sebeple buradayım. Bu aslında benim için sadece bir ödül değil, ödülün çok ötesinde 10 yıldır beni takip eden Ortadoğu seyircisiyle birlikte inşa ettiğimiz sevgi, saygı ve dostluğun bir ürünü, benim için anlamı çok büyük. Ortadoğu seyircisi bana "Türklerin gülü" adını takmıştı, benim için çok büyük bir onur. Dilerim ki barış hep Ortadoğu'nun üzerinde olsun." sözleriyle duygularını dile getirdi.

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