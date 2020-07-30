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Songül Öden ile Arman Bıçakçı'nın nikahına bu anlar damga vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2020 14:21 | Son Güncelleme

Oyuncu Songül Öden, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Arman Bıçakçı ile önceki akşam dünyaevine girdi. İkiliyi mutlu günlerinde Hazal Kaya, Şükran Ovalı, Demet Evgar, Esra Dermancıoğlu ve Arzum Onan gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı.

Songül Öden ile Arman Bıçakçı'nın nikahına bu anlar damga vurdu

Canberk Uçucu ile 9 senelik evliliğini 2011'de sonlandıran oyuncu Songül Öden, önceki gün iş insanı Arman Bıçakçı ile ikinci kez nikah masasına oturdu. Aile arasında gerçekleştirdikleri sade bir tören ile dünyaevine giren çiftin nikahını Beşiktaş Belediyesi Evlendirme Dairesi müdürü Osman Şener Kurtoğlu kıydı.

Öden'in nikah şahitliğini Arzum Onan ve Esra Dermancıoğlu, Arman Bıçakçı'nın ise Sevan Bıçakçı ve Osanna Olgun yaptı.

İkiliyi mutlu gününde arkadaşları da yalnız bırakmadı.
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Demet Evgar, nikahta çekilen bu fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Esra Dermancıoğlu, yakın arkadaşı Öden ile sarıldığı bu anları Instagram'dan yayınladı.

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Caner Erkin'in oyuncu eşi Şükran Ovalı ise Songül Öden ile bu karesini "Söze gerek yok" notuyla paylaştı.

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Geçtiğimiz aylarda anne olan Hazal Kaya da nikah törenine katılan isimler arasındaydı. Kaya, tercih ettiği lila rengindeki uzun elbisesiyle masal kahramanlarına benzetildi.

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