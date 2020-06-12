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Songül Öden'in pişmanlığı: Şeytana uydum...

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 10:25 | Son Güncelleme

2005-2007 yılları arasında Kıvanç Tatlıtuğ ile başrol aldığı Gümüş dizisiyle şöhret basamaklarını tırmanan Songül Öden, katıldığı programda samimi açıklamalar yaptı. Estetik pişmanlığını dile getiren oyuncu, "Şeytana uyup botoks yaptırdım" dedi.

Ünlü oyuncu Songül Öden, İbrahim Selim’in YouTube’da yayınlanan programına katıldı. Öden, özel hayatı ve televizyon sektörü hakkında açıklamalarda bulundu.

2005-2007 yılları arasında Kıvanç Tatlıtuğ ile başrol aldığı Gümüş dizisiyle şöhret basamaklarını tırmanan Songül Öden, katıldığı samimi açıklamalar yaptı. Estetik pişmanlığını dile getiren oyuncu, "Şeytana uyup botoks yaptırdım" dedi.

Songül Öden'den dikkat çeken açıklamalar

İşte Öden'in açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

İşte Öden'in açıklamalarından öne çıkan kısımlar:
Burnum kemikli olduğu için 19’unda ameliyat olmak istedim. Ailem izin vermedi. ‘Nefes alamıyorum’ diye tutturdum.
Paramın yettiği bir doktora ameliyat oldum. Esas şimdi nefes alamıyorum. Kıkırdaklarımı almış. Burnum yassılaştı, üzerine 2 kez daha ameliyat geçirdim. Kulaktan kıkırdak alıp taktılar.
Çok güldüğümden gözlerimin kenarı kırıştı. Şeytana uyup botoks yaptırdım. Gülüşüm bozuldu. O yüzden gülmek istemiyorum. Araplarla çektiğim reklam filminde yönetmen gülmemi isteyince “Burada gülmenin doğru olduğunu düşünmüyorum” dedim.
Kadın oyuncu olduğum için farklı muamele görmedim. Ama bunun için mücadele ediyorum. Ne para ne de başka haklar konusunda asla taviz vermem.
Bugüne kadar en keyif aldığım iş, ‘Umutsuz Ev Kadınları’ oldu. Gelen bir başrolü kadroda bulunan başka isimler yüzünden reddettiğim oldu.
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