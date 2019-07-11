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Songül'ün dövülerek öldürülmesine memleketi Erzurum'da tepki

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 14:17 | Son Güncelleme

BURSA'da Songül Yalçın'ın (25), gelinlik almak için buluştuğu nişanlısı Yunus Emre Akar (31) tarafından dövülerek öldürülmesi, genç kızın memleketi Erzurum'un Oltu ilçesinde belediye çalışanlarının yaptığı basın açıklamasıyla kınandı.

Songül'ün dövülerek öldürülmesine memleketi Erzurum'da tepki

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- BURSA'da Songül Yalçın'ın (25), gelinlik almak için buluştuğu nişanlısı Yunus Emre Akar (31) tarafından dövülerek öldürülmesi, genç kızın memleketi Erzurum'un Oltu ilçesinde belediye çalışanlarının yaptığı basın açıklamasıyla kınandı. Çalışanlar adına konuşan Belediye Başkan Vekili Mesut Altunkaynak, kadın cinayetlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.
​Olay, pazartesi günü merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Kanal Caddesi'nde meydana geldi. Bir gün sonra düğün yapacak olan Yunus Emre Akar, gelinlik alışverişine çıkmak için 3 yıllık nişanlısı Songül Yalçın'ın evine gitti. Evde, nişanlılar arasında takı meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yunus Emre Akar nişanlısını banyoda öldüresiye dövdü. Yere yığılan Songöl Yalçın'ın bayıldığını düşünen Yunus Emre Akar, fatura ödemek için evden ayrıldı.
Faturayı ödeyip, dönen Yunus Emre Akar, nişanlısını bıraktığı gibi bulunca, sağlık ekiplerine haber verip, kaçtı. İhbar üzerine eve, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekipler, banyoda bilinci kapalı olarak buldukları Songül Yalçın'ı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Yalçın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Yunus Emre Akar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
OLTULU HEMŞEHRİLERİ CİNAYETİ KINADI
Songül Yalçın'ın öldürülmesi, memleketi Erzurum'un Oltu ilçesinde belediye çalışanları tarafından yapılan basın açıklamasıyla kınandı. Çalışanlar adına konuşan Belediye Başkan Vekili Mesut Altunkaynak, katil zanlısını lanetleyerek olayı kınadıklarını belirtti. Altunkaynak, "Bizler Oltu Belediyesi olarak kadın cinayetlerinin ve çocuk istismarının her zaman karşısında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Dünkü yaşanan olayın da karşısında olduğumuzu bildiriyor, ayrıca bu olayın bizden birinin başına gelmiş olması, bizleri çok daha derinden yaraladığından dolayı böyle basın açıklamasını uygun gördük. Buradan bizler şunu söylemek istiyoruz: Biz her zaman devletimizin 'baba' rolüne güvendik, güvenmeye de devam edeceğiz. Türkiye'de daha önce yaşanmış ve yaşanmakta olan kadın cinayetleri ve çocuk istismarlarının önüne geçilmesi için çok etkili ve caydırıcı kanunların çıkarılacağını, buradan devletimize güvenerek ümit ediyoruz ve bunun beklentisi içerisindeyiz. Oltu Belediyesi ve Oltu halkı adına, Songül Yalçın kardeşimizin babası Nazir Yalçın'a ve ailesine, tüm Sülünkaya Mahallelilere ve Oltululara başsağlığı diliyor, kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
Altunkaynak ve çalışanlar, basın açıklamasının ardından Songül Yalçın için dua ettikten sonra dağıldı.

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Songül'ün dövülerek öldürülmesine memleketi Erzurum'da tepkiSongül'ün dövülerek öldürülmesine memleketi Erzurum'da tepkiSongül'ün dövülerek öldürülmesine memleketi Erzurum'da tepki

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