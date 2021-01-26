HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sonik patlamada dışarı çıkan vatandaşların panik anları kamerada

Sonik patlamada dışarı çıkan vatandaşların panik anları kamerada

26.01.2021 19:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Hendek ilçesinde uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklı meydana gelen patlama sesi sonrası sokağa dökülen vatandaşlar güvenlik kamerasına yansıdı.Sakarya’nın Hendek ilçesinde duyulan patlama sesi, çok sayıda ekibi harekete geçirmişti.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklı meydana gelen patlama sesi sonrası sokağa dökülen vatandaşlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Sakarya’nın Hendek ilçesinde duyulan patlama sesi, çok sayıda ekibi harekete geçirmişti. 3 Temmuz 2020’de ilçede meydana gelen havai fişek fabrikasının patlaması sonrası tedirgin olan vatandaşlar, duydukları ses ile tekrardan paniğe kapıldı. Çok sayıda vatandaşı korkutan sesin kaynağının ise uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklı sonik patlama meydana geldiği öğrenildi. Hendek ilçesinde patlama sesinin yankılandığı sırada Eskişehir’de de sonik patlama sesi duyuldu. Uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklı meydana gelen patlama sesiyle kendilerini dışarı atan vatandaşların panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş yerinde duran iki kişinin sesi duyup paniğe kapılarak dışarı çıkması ve yolun karşısına geçerek diğer vatandaşlar ile sesin geldiği yöne doğru bakmaları yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Mesut Özil'in maaşı! İşte Mesut Özil'in maaşı!
İstanbullular dikkat! Yoğunluk yüzde 78İstanbullular dikkat! Yoğunluk yüzde 78
Sürat Kargo çağrı merkezine nasıl erişilir?Sürat Kargo çağrı merkezine nasıl erişilir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Dehşet! Annesini ve ağabeyini vahşice öldürdü

Dehşet! Annesini ve ağabeyini vahşice öldürdü

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

Bahçeli'den 'Gülnaz Şırınga' açıklaması

Bahçeli'den 'Gülnaz Şırınga' açıklaması

'Erkek arkadaşıyla yataktayken kızını da yanına alıyor'

'Erkek arkadaşıyla yataktayken kızını da yanına alıyor'

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 26 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu

Bakan Koca son durumu açıkladı: Vaka sayıları hala tedirgin edici seviyede

İstanbullular dikkat! Trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı

İstanbullular dikkat! Yoğunluk yüzde 78

17 yaşındaki Zerda Curka'nın ölümüyle ilgili yeni gelişme

17 yaşındaki Zerda Curka'nın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Lojmandaki odasında ölü bulunan basketbolcu gözyaşlarıyla uğurlandı

Lojmandaki odasında ölü bulunan basketbolcu gözyaşlarıyla uğurlandı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

Korkutan patlama sesinin nedeni belli oldu

Korkutan patlama sesinin nedeni belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.