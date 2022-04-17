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Sönmek üzere olan bir yıldızın yörüngesindeki gezegende yaşam olabilir

17.04.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim insanları 'beyaz cüce' olarak adlandırılan sönmek üzere bir yıldızın yörüngesindeki 'yaşanabilir alanda' bir gezegen olduğunu söylüyor.

Sönmek üzere olan bir yıldızın yörüngesindeki gezegende yaşam olabilir

Araştırmacılar sönmekte olan bir yıldızın yakınlarında yaşamak için gerekli koşullara sahip bir gezegen bulunduğunu düşündüklerini açıkladı.

'Beyaz cüce' olarak adlandırılan bir yıldızın yörüngesinde bulunduğuna inanılan gezegen, ne çok soğuk, ne de çok sıcak bir alanda; dolayısıyla yaşamak için gerekli koşullara sahip olabileceği düşünülüyor.

Araştırma, İngiltere'deki Kraliyet Gök Bilimi Derneği'nın aylık haber bülteninde yayınlandı.

Araştırmaya başkanlık eden Londra Üniversitesi'nden Profesör Jay Farihi, gök bilimcilerin ilk kez böyle bir gözlemde bulunduklarını söyledi.

Farihi, BBC'ye yaptığı açıklamada, "İlk kez bir beyaz cücenin etrafındaki yaşanabilir alanda böyle bir gözlem yapıldı. Yörüngesindeki gezegende yaşam olabilir" dedi.

Büyük yıldızlar ömürlerini tamamlayıp söndüklerinde kara deliklere dönüşüyor. Ancak bizim güneşimiz gibi daha küçük yıldızlar, tüm nükleer yakıtını tüketip dış tabakalarını kaybedince "beyaz cüce" olarak adlandırılan yıldızlar oluşuyor.

Bu yıldızlar genellikle bir gezegen boyutunda oluyor ve ilk oluştuklarında mavimsi bir beyaz ışık yayıyor.

Bilim insanlarının var olduğunu düşündüğü gezegen, Dünya'dan 117 ışık yılı ötede ve etrafında döndüğü yıldızla arasındaki mesafe, Dünya ile Güneş arasındaki mesafeden 60 kat daha az.

Beyaz cücelerin etrafındaki yaşanabilir alan

Araştırma ekibinin elinde doğrudan bu gezegenin varlığını kanıtlayan bir delil yok, ancak beyaz cücenin etrafındaki yaşanabilir alanda bulunan Ay büyüklüğündeki 65 gök cisminin hareketleri böyle bir gezegenin varlığına işaret ediyor.

Bu cisimler arasındaki mesafenin değişmemesi, yakınlardaki bir gezegenin çekim alanı içinde olduklarını düşündürtüyor.

Profesör Farihi, gözlemlerinin ekibi için tam bir şok olduğunu söylüyor, "Cisimlerin hareketi o kadar hassas ki, yanılmak mümkün değil" diyor.

Bir yıldızın etrafında halka şeklindeki yaşanabilir alanda gezegenlerde sıvı olarak su bulunması olasılığı var.

Bu da yaşamı mümkün kılıyor.

Farihi, gözlemlerinin gök bilimcileri beyaz cüce yıldızları etrafında araştırma yapmaya yönlendirmesini umuyor, "Gök biliminde genelde bir örnek bulunursa, başkalarının da olduğu anlamına gelir" diyor.

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