Sönmez Grubu Bursa Emniyetini Destekleme ve Güçlendirme Derneği’ne ev sahipliği yaptı

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Bursa Emniyet Müdürlüğü Destekleme ve Güçlendirme Derneği yönetim kurulu ve üyeleriyle Bursa Baia Hotel’de bir araya geldi.

Sönmez Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Cem Sönmez’in ev sahipliği yaptığı programa Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, il Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Bursa Emniyet Derneği Başkanı Faik Çelik, Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez, Sönmez Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Sönmez, Bursa Emniyet Derneği Başkan Yardımcısı Galip Sakder ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.

Programda konuşan Asayiş Şube Müdürü İbrahim Çağrı Şentürk, mal varlığına yönelik işlenen suçlar ve alınacak önlemler hakkında yapılması planlanan projelerden bahsetti. Ardından Trafik Denetleme Şube Müdürü Şükrü Solak, yapılması planlanan trafik akademisi projesini anlattı. Solak, ailelerin bilinçli trafiğe çıkmaları için haftanın 7 günü eğitim vermek istediklerini vurguladı.

Sönmez’den katkı çağrısı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Destekleme Ve Güçlendirme Derneği’nin uygulamış olduğu projelerin amacına ulaştığına dikkat çeken Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, trafik akademisi projesinin oldukça faydalı olduğunu söyledi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ise Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez’e ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek, “Bursa’nın güvenlik ve asayiş trafik sorunlarıyla ilgili sivil anlamda bir değerlendirme hemde sivil bir bakış yakalanıyor. Kamu kurumlarının özellikle Emniyet Müdürlüğümüzün üretmiş olduğu güvenlik hizmetinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve desteklenmesi konusunda büyük bir katkı ortaya koyuyor” dedi.

Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez ise " Sizlerle beraber olmaktan dolayı çok keyif aldım, çok mutluyum. Bundan sonraki toplantılarla da beraber olmayı çok isterim. Bu tür ihtiyaç tespitlerinizde beni de düşünürseniz katkı koymak amacı ile sevinirim" ifadesini kullandı.