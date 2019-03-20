HABER

Sönmez Grubu Bursa Emniyetini Destekleme ve Güçlendirme Derneği’ne ev sahipliği yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 17:57 | Son Güncelleme

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Bursa Emniyet Müdürlüğü Destekleme ve Güçlendirme Derneği yönetim kurulu ve üyeleriyle Bursa Baia Hotel’de bir araya geldi.Sönmez Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Cem Sönmez’in ev sahipliği yaptığı programa Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, il Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Bursa Emniyet Derneği Başkanı Faik Çelik, Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez, Sönmez Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Sönmez, Bursa Emniyet Derneği Başkan Yardımcısı Galip Sakder ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.Programda konuşan Asayiş Şube Müdürü İbrahim Çağrı Şentürk, mal varlığına yönelik işlenen suçlar ve alınacak önlemler hakkında yapılması planlanan projelerden bahsetti.

Sönmez Grubu Bursa Emniyetini Destekleme ve Güçlendirme Derneği’ne ev sahipliği yaptı

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Bursa Emniyet Müdürlüğü Destekleme ve Güçlendirme Derneği yönetim kurulu ve üyeleriyle Bursa Baia Hotel’de bir araya geldi.
Sönmez Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Cem Sönmez’in ev sahipliği yaptığı programa Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, il Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Bursa Emniyet Derneği Başkanı Faik Çelik, Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez, Sönmez Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Sönmez, Bursa Emniyet Derneği Başkan Yardımcısı Galip Sakder ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.
Programda konuşan Asayiş Şube Müdürü İbrahim Çağrı Şentürk, mal varlığına yönelik işlenen suçlar ve alınacak önlemler hakkında yapılması planlanan projelerden bahsetti. Ardından Trafik Denetleme Şube Müdürü Şükrü Solak, yapılması planlanan trafik akademisi projesini anlattı. Solak, ailelerin bilinçli trafiğe çıkmaları için haftanın 7 günü eğitim vermek istediklerini vurguladı.
Sönmez’den katkı çağrısı
Bursa Emniyet Müdürlüğü Destekleme Ve Güçlendirme Derneği’nin uygulamış olduğu projelerin amacına ulaştığına dikkat çeken Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, trafik akademisi projesinin oldukça faydalı olduğunu söyledi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat ise Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez’e ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek, “Bursa’nın güvenlik ve asayiş trafik sorunlarıyla ilgili sivil anlamda bir değerlendirme hemde sivil bir bakış yakalanıyor. Kamu kurumlarının özellikle Emniyet Müdürlüğümüzün üretmiş olduğu güvenlik hizmetinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve desteklenmesi konusunda büyük bir katkı ortaya koyuyor” dedi.
Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez ise " Sizlerle beraber olmaktan dolayı çok keyif aldım, çok mutluyum. Bundan sonraki toplantılarla da beraber olmayı çok isterim. Bu tür ihtiyaç tespitlerinizde beni de düşünürseniz katkı koymak amacı ile sevinirim" ifadesini kullandı.

Sönmez Grubu Bursa Emniyetini Destekleme ve Güçlendirme Derneği’ne ev sahipliği yaptı

Sönmez Grubu Bursa Emniyetini Destekleme ve Güçlendirme Derneği’ne ev sahipliği yaptı

Sönmez Grubu Bursa Emniyetini Destekleme ve Güçlendirme Derneği’ne ev sahipliği yaptı

Bu ilçede 7'den 70'e herkes bisiklet kullanıyorBu ilçede 7'den 70'e herkes bisiklet kullanıyor
Terör mağdurları için yapılan konutlarda kura heyecanıTerör mağdurları için yapılan konutlarda kura heyecanı
Kilis'te 800 çocuğa bisiklet dağıtıldıKilis'te 800 çocuğa bisiklet dağıtıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akit TV'den açıklama: Kılıçdaroğlu'na idam talebi içerikli sözler tarafımızca onaylanmamaktadır

'Kılıçdaroğlu idam edilsin' denmişti... Akit TV'den açıklama

Kartal'daki binanın neden çöktüğü ortaya çıktı

Kartal'daki binanın neden çöktüğü ortaya çıktı

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İran ile kritik operasyon görüşmesi

Operasyondan ilk kare geldi

İlkokulda korkutan anlar! 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı

İlkokulda korkutan anlar! 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Adana'da terör propagandası operasyonu: 11 gözaltı

Adana'da terör propagandası operasyonu: 11 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.