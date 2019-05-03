BİLECİK (AA) - Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Avrupa'da belirli merkezler, belirli devletler, nereden akıllarına geldiyse Türklerin çok milliyetçi olduğunu, çok kuvvetlendiğini ve başa bela olacağını düşünerek her şeyi değiştirmeye başladılar. Yakın tarihlerle oynuyorlar. Çok gülünç. Uzak tarihleri oynatmaya kalktılar. Sonradan tarihi değiştirerek elinize bir şey geçmez." dedi.

Bilecik'e gelen Ortaylı, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Şeyh Edebali Üniversitesi Mezun Öğrenciler ve Kariyer Merkezi Koordinatörlüğünde düzenlenen "Osmanlı İmparatorluğu Kuruluş Dönemi" başlıklı konferansta değerlendirmelerde bulundu.

Her milletin tarihinde menkıbeler olduğunu belirten Ortaylı, "Mutlaka bir menkıbenin sağlam bel kemiği vardır, kaldırıp çöpe atamazsın. Bütün menkıbeler tarihteki ve dünyadaki birbirine benzer. Her milletin tarihinde uzun saçlı güzel vardır. Bizim menkıbelerimizde de olduğu gibi herkesin bir akıllısı vardır. Bu akıllı yüzde yüz tarihe, hakikate uymaz." ifadelerini kullandı.