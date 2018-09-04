"Sonsuz Emanet" sergisi Katar'da açıldı

DOHA (AA) - Türk gravür sanatçısı Prof. Fatih Mika'nın "Sonsuz Emanet" isimli sergisi Katar'ın başkenti Doha'da açıldı.

İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği'nin (İKASD) Katara Cultural Village iş birliğiyle hazırladığı "Türkiye-Katar Kültürlerarası Sanat Diyalogları" projesi kapsamındaki serginin açılışına Türkiye'nin Katar Büyükelçisi Fikret Özer, Katara Cultural Village Başkanı İbrahim es-Sulayti ve bazı diplomatlar katıldı.

Mika'nın "Sonsuz Emanet" isimli sergi küratörü Beste Gürsu açılışta yaptığı konuşmada, kültürler arası diyalogun dünyanın farklı kültürlerinin birbirini tanıması ve dostluk ilişkilerini geliştirmesine zemin hazırladığını söyledi.

Sergi kapsamında AA muhabirine de açıklamalarda bulunan Gürsu, Türkiye'nin köklü tarihi, zengin kültürü ve binlerce yıllık kadim medeniyet mirasıyla tüm dünya ülkeleri arasında seçkin bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Özer ise serginin, Türkiye ile Katar arasındaki askeri, ekonomik ve siyasi ilişkilerin yanı sıra kültürel ilişkilerde yaşanan gelişmeyi yansıttığını kaydetti.