HABER

Sonsuz Şükran köyü sanatçıları damlarda kar temizliği yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 20:26 | Son Güncelleme

Konya’nın Hüyük ilçesinde sanatçılar için kurulan Sonsuz Şükran köyünde kerpiç evlerde oturan sanatçılar, müzisyenlerin seslendirdiği ‘karlar düşer’ şarkısı eşliğinde toprak damlarda köylülerle birlikte imece usulü kar temizliği yaptı.Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi’nde sanatçılar için kurulan Sonsuz Şükran köyünde yaşayan sanatçılar, kerpiç evlerin kış mevsiminde yağan kar ve yağmurlardan dolayı akmaması için seferber oldu.

Konya’nın Hüyük ilçesinde sanatçılar için kurulan Sonsuz Şükran köyünde kerpiç evlerde oturan sanatçılar, müzisyenlerin seslendirdiği ‘karlar düşer’ şarkısı eşliğinde toprak damlarda köylülerle birlikte imece usulü kar temizliği yaptı.
Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi’nde sanatçılar için kurulan Sonsuz Şükran köyünde yaşayan sanatçılar, kerpiç evlerin kış mevsiminde yağan kar ve yağmurlardan dolayı akmaması için seferber oldu. Yılbaşı tatili dolayısıyla İstanbul’dan ilçeye gelen bazı sanatçılar, yöredeki köylülerle birlikte kar yağışı altında müzisyenlerin çaldığı “karlar düşer” şarkıları eşliğinde toprak damlara çıkarak karları temizledi. Sanatçılar, yağışlardan dolayı kabaran zemini düzlemeye yarayan uygulama olan yuvaklarla sıkıştırma, sertleştirme işlemini de ihmal etmedi.
Sonsuz Şükran köyünün Kurucusu ve Sonsuz Şükran Köyü Derneği Başkanı Mehmet Taşdiken, düz toprak dama sahip kerpiç yapıların kış mevsiminde evlerin içine yağışlardan dolayı akıntı yapmaması için sık sık bakımdan geçirilmesi gerektiğini söyledi. Taşdiken, "Sonsuz Şükran köyünde biz binaları Anadolu sivil mimarisini esas alarak düz damlı olarak yani orijinaline uygun, gelenekselde olduğu gibi planladık. Tabii tüm bu tür damlar bakım için zahmet gerektiriyor. Kışın karların kürünmesi, yuvaklanması gerekiyor. Bu büyük bir zahmet ama bir orijinali korumak, hem de geleneğe saygı duyarak yaşatmak için özellikle bu zahmetlere katlanmayı göze aldık. Başından ve bu yapıları da bunun yerleşim planını da ona göre düzenledik. Her kış döneminde de kerpiç evlerde kalan sanatçı arkadaşlarımız evlerine gelerek bu bakımları Çavuş Mahallemizde yaşayan köylülerimizin de desteğiyle yapmaya çalışıyor” dedi.

"Bu yöreye has kerpiç kültürünün ve mimarinin devam etmesini istiyoruz"
Köyde kerpiç evi bulunan ressam Fatoş Yalçınkaya, 2010 yılından bu yana Sonsuz Şükran köyünde olduğunu belirterek, “Artık buranın kış keyfini de almaya başladık. Sobalarımızı kurduk, üzerinde kestanelerimizi pişirerek sohbetlerimizi gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.
Kerpiç evlerde kalan sanatçı Çiğdem Akkaya ise "Bu yöreye has kerpiç kültürünün ve mimarinin devam etmesini istiyoruz. İnsanlar artık hep beton evlere geçmeye başladı ve biz Sonsuz Şükran Köyü’ne gelenler, ‘bizim çocukluğumuzun kerpiç evleri bunlar’ diyerek ayrı bir mutluluk duyuyorlar ve aslında böylesine önemli bir kültürün kaybolmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Düz çatı kurmak ya da normal bildiğimiz çatıları kurmak çok kolay, dam kürümeye gerek kalmıyor ama o zaman çok önemli bir Anadolu geleneği ortadan kalkıyor. Biz bunu istemiyoruz” ifadelerini kullandı.
Müzisyen ve oyuncu Barış Hayta da Sonsuz Şükran köyünü 2011 yılından itibaren tanıdığını ve o günden itibaren de sanatçıların köyüne gelip gitmeye başladığını dile getirerek, "İstanbul’da sanatla uğraşan arkadaşlar, müzisyenler soruyor; ‘sık sık gidiyorsun, köyde evin var mı?’ diye; ‘Hayır köyde evim yok ama köydeki tüm evler benim, sağ olsunlar burada insanlar gönüllerini, kalplerini bana açıyorlar’ diyorum” şeklinde konuştu.

Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler
Uludağ'da eksi 15 derecede 'gençlik festivali' başladıUludağ'da eksi 15 derecede 'gençlik festivali' başladı
BM Raportörü Callamard Turan Kışlakçı ile görüştüBM Raportörü Callamard Turan Kışlakçı ile görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kasımpaşa'dan flaş Diagne açıklaması!

Kasımpaşa'dan flaş Diagne açıklaması!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlıklı bir cilt için La Roche-Posay ürünleri ile tanışın!

Sağlıklı bir cilt için La Roche-Posay ürünleri ile tanışın!

IŞİD'in infazcısından kesik başlı fotoğrafına ilginç savunma

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

Maltepe'de AVM önünde hareketlilik! Çok sayıda ekip sevk edildi

Maltepe'de AVM önünde hareketlilik!

Akılalmaz olay! Doktora gitti, eve döndüğünde gözlerine inanamadı

Doktora gitti, evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Bodrum'da görenler şaşkına uğradı

Bodrum'da görenler şaşkına uğradı

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'daki korkunç manzara yetkilileri harekete geçirdi

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.