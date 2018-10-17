"Sonsuzluğun Sesi" resim sergisi açıldı

ÇORUM (AA) - Ödüllü ressam Bünyamin Balamir, 49'uncu kişisel resim sergisi "Sonsuzluğun Sesi"ni memleketi Çorum'da açtı.

Çorum Belediyesi işbirliği ile belediyeye ait sanat galerisinde hazırlanan sergide, Balamir'in 47 eseri yer aldı.

Balamir, sergiyle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, doğa kökenli fantastik soyutlama olan resimlerinde yaşama sevincine vurgu yaptığını söyledi.

Son 10 yıldır akrilik, yağlıboya ile resimlerini yaptığını belirten Balamir, "Geçmiş yıllarda değişik tekniklerde yaptığım resimlerle sergilerimi açtım. O zamanlarda resimlerimde rastlantılara yer yoktu ama şimdi tuvalde altyapı olarak akrilikle yaptığım renk oyunlarındaki rastlantıları kurgulayarak yapıyorum. O anki ruh halim beni yönlendiriyor." dedi.

Sonsuzluğun Sesi sergisi 31 Ekim'e kadar gezilebilecek.

Resimleri bazı müzeler, üniversiteler, belediyeler, diğer devlet kurumlarının özel koleksiyonlarında yer alan Balamir'in Türkiye'de yayımlanmış 4 kitabı, ulusal yarışmalarda aldığı 21 ödülü bulunuyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Moldova, Avusturya, İtalya, İrlanda, Tataristan, Polonya, İsveç, Bulgaristan, İngiltere ve Belçika gibi ülkelerde sergiler açan sanatçının resimleri, 1975 yılından bu yana Türkiye ve yurt dışında 467 sergide yer aldı.

