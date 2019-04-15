"Sonsuzluk" sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Sanatçı Tülin Kaynak'ın hazırladığı "Sonsuzluk" adlı resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Aya Gallery Park Dedeman Levent'te gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan Kaynak, yaşamda her şeyin bir karşıtı ile var olduğunu söyledi.

Kaynak, insanların sınırlılık üzerine hareket eden varlıklar olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bedenimizin, evlerimizin, sokakların, ülkelerin ve dünyanın sınırlarından söz ediyoruz. Oysa evren sonsuzdur ve sınırların birçoğu aslında bizim çizdiklerimizdir, bizzat bizim kafamızın içindedir. Bir resmi izlerken çoğu zaman çerçeveyle sınırlandırılmış bir yüzeyi izlediğimiz yanılgısına kapılırız, oysa tek bir sanat eseri bile içinde sonsuz olasılıkları barındırır.Tek bir sanat eseri bizim usumuzda dönüp duran fiziksel kanunların ötesine geçebilir."

Sanat söz konusu olduğunda tüm sınırların ortadan kalktığına vurgu yapan Kaynak, sanatın yaşamla ve varlıkla sınırlı olmayan bir tanımı olduğunu sözlerine ekledi.

Soyut resimlerden oluşan sergi, 12 Mayıs'a kadar görülebilecek.

