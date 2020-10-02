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Sonsuzluk ve ötesine: WhatsApp sohbetleri sonsuza kadar sessizleşiyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.10.2020 09:49 | Son Güncelleme

WhatsApp sonsuza kadar sessize alma özelliğini yayınladı. Bu özellik ile WhatsApp'ın 1 yıla kadar izin verdiği sessize alma özelliğinin yerini 'sonsuza kadar' sessize alma seçeneği aldı. WhatsApp sonsuza kadar sessize alma özelliği ile bildirim almak istemediğiniz WhatsApp sohbetleri, sizi bir daha rahatsız edemeyecek.

Sonsuzluk ve ötesine: WhatsApp sohbetleri sonsuza kadar sessizleşiyor!

WhatsApp sessize alma özelliğinde bugüne kadar üç farklı seçeneğe yer verdi. Bu seçenekler, ''8 saat, 1 hafta ve 1 yıl'' olarak sıralanıyordu. 1 yıl sessize alma seçeneği ise bir süredir tartışma konusuydu. Zira WABetaInfo tarafından gelen haberler, WhatsApp'ın WhatsApp sohbetlerini 1 yıl sessize alma özelliğini kaldıracağını bunun yerine başka bir seçenek sunacağını gösteriyordu. Bu seçenek ile birlikte herhangi bir süre belirtilmeyecek, sohbetler ''sonsuza kadar'' sessize alınacaktı. Nitekim sonsuzluk ve ötesini çağrıştıran bu özellik, sonunda yayınlandı.

WHATSAPP SONSUZA KADAR SESSİZE ALMAYA İZİN VERİYOR

WhatsApp 2.20.201.9 sürümü ile WhatsApp sonsuza kadar sessize alma özelliğini sundu. Bu özellik ile birlikte WhatsApp'taki sohbetler 8 saat, 1 hafta seçeneğine ek olarak sonsuza kadar da sessize alınabilecek. Böylece sürekli bildirim gelen ancak çıkamadığınız WhatsApp gruplarını sonsuza kadar sessize alarak sizi rahatsız etmelerine engel olacaksınız. Ayrıca bu özellik, bireysel WhatsApp sohbetlerinde de kullanılacak. Bu sayede bildirim almak istemediğiniz WhatsApp kişilerini de sonsuza kadar sessize kadar sessize alabileceksiniz.

WhatsApp sohbetlerini sonsuza kadar sessize alma

WHATSAPP SOHBETLERİNİ SONSUZA KADAR SESSİZE ALMA ÖZELLİĞİ NE ZAMAN GELECEK?

WhatsApp ''sonsuza kadar sessize al'' özelliği, iOS ve Android kullanıcıları için yayınlanmış durumda. Ancak söz konusu yeniliğin gelmesi biraz sürebilir. Bu yüzden WhatsApp'ınızı sıklıkla kontrol etmenizde fayda var.

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