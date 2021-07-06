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Sonu facia olabilir: Güneşin altında fazla vakit geçirdikten sonra bunlar yaşanırsa...

06.07.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarının girmemizle birlikte sıcaklıklarda artışlar görünmeye başladı. Tabii bu sıcaklıklara bağlı olarak rahatsızlıklar da peşi sıra artış gösteriyor. Deniz sezonunun açılmasıyla birlikte plajlarda, sokakta sıkça karşılaştığımız rahatsızlıklardan biri de güneş çarpması! Peki güneş çarpması nedir ve güneş çarpması durumunda ne yapılmalı? Hadi inceleyelim!

Sonu facia olabilir: Güneşin altında fazla vakit geçirdikten sonra bunlar yaşanırsa...

Yaz aylarına girmemiz ile beraber sıcaklıklardaki yükseliş, başta çocuklar ve yaşlılar olmak üzere herkesi etkileyen fizyolojik rahatsızlıklara sebep olabilir. İnsan vücudu kendi beden ısısını terleme yoluyla otomatik olarak dengeleyebilme yeteneğine sahip. Fakat sıcaklık ve güneş ışınlarına aşırı maruz kaldığımızda vücut terleme ile ısıyı dengede tutmakta zorluk çeker. Isıyı ayarlayan termoregülasyon denen bu mekanizmada bozukluklar meydana gelir. Bunun sonucu olarak güneş çarpması oluşur. Güneş çarpması bazen hayati tehlikelere yol açabiliyor. Bu durumun önüne geçebilmek mümkün. Peki can sıkıcı durumlarla karşılaşmamak için güneş çarpması durumunda neler yapabiliriz?

GÜNEŞ ÇARPMASI DURUMUNDA NELER YAPILMALI?

  • Güneş çarpmasına maruz kalan kişiyi acilen serin bir ortama almalıyız. Bu bir ağaç altı, gölgelik veya kapalı bir mekan olabilir. Klimalı bir ortama almak kişi için tehlike arz edebilir.
  • Kişinin kıyafetleri de sıcak olduğundan vücudun sıcaklık artışı devam edebilir. Bu yüzden güneş çarpmasına maruz kalan kişinin kıyafetleri değiştirilmeli, oda sıcaklığında veya serin yeni kıyafetler giydirilerek vücut ısısı düşürülmeli.
  • Hastaya vücudu sarmayan ve dar olmayan kıyafetler giydirmeliyiz.
  • Kişi düz pozisyonda yatırılmalı konuşturulmalı ve bacakları havaya kaldırılmalı. Bu sayede vücudun kan akışının dengelenmesini sağlayabiliriz.
  • Güneş çarpması yaşayan kişinin bilincinin yerinde olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Yerinde ise kaybettiği sıvıyı ve tuzu vücuda geri kazandırmak için bol bol sıvı vermeliyiz. Bol bol ayran içirmek hastaya iyi gelebilir.
  • İmkanımız varsa hastanın başına soğuk kompresler uygulayarak vücut ısısını düşürmeliyiz.
  • Güneş çarpması olan hastaya asla alkol ve gazlı içecek vermemeliyiz.
  • Doktor önermediği müddetçe asla ateş düşürücü, ağrı kesici veya aspirin gibi ilaçlar vermemeliyiz.
  • Kasıklar vücut ısısının yoğunlaştığı alanlar arasında. Hastanın kasıklarına soğuk su kompresi yaparak vücut sıcaklığını düşürmeye yardımcı olabiliriz.
  • Ilık veya çok soğuk olmayan bir su ile duş almasına yardımcı olabiliriz.
  • Güneş çarpması olan kişi bilincini kaybediyor, havale geçirme belirtisi gösteriyor ve kas krampları tüm soğutmalara rağmen devam ediyorsa vakit kaybetmeden doktora başvurmayı ihmal etmeyin.
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