Sonu facia olabilir: Güneşin altında fazla vakit geçirdikten sonra bunlar yaşanırsa...

Yaz aylarına girmemiz ile beraber sıcaklıklardaki yükseliş, başta çocuklar ve yaşlılar olmak üzere herkesi etkileyen fizyolojik rahatsızlıklara sebep olabilir. İnsan vücudu kendi beden ısısını terleme yoluyla otomatik olarak dengeleyebilme yeteneğine sahip. Fakat sıcaklık ve güneş ışınlarına aşırı maruz kaldığımızda vücut terleme ile ısıyı dengede tutmakta zorluk çeker. Isıyı ayarlayan termoregülasyon denen bu mekanizmada bozukluklar meydana gelir. Bunun sonucu olarak güneş çarpması oluşur. Güneş çarpması bazen hayati tehlikelere yol açabiliyor. Bu durumun önüne geçebilmek mümkün. Peki can sıkıcı durumlarla karşılaşmamak için güneş çarpması durumunda neler yapabiliriz?

GÜNEŞ ÇARPMASI DURUMUNDA NELER YAPILMALI?