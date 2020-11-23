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  4. Sonu onun gibi olmasın diye... Tecavüzcü yapımcı Harvey Weinstein’in kayıt altına alındığı ortaya çıktı

Sonu onun gibi olmasın diye... Tecavüzcü yapımcı Harvey Weinstein’in kayıt altına alındığı ortaya çıktı

23.11.2020 11:18 | Son Güncelleme:
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Tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından ABD'de Mart ayında 23 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'in Jeffrey Epstein gibi hapishanede kendini öldürmemesi için sürekli kayıt altına alındığı ortaya çıktı.

Harvey Weinstein’in, Jeffrey Epstein gibi hapishanede ölmediğinden emin olmak için sürekli kamera gözetimi altında olduğu ortaya çıktı. TMZ’nin özel haberine göre; kolluk kuvvetleri eski yapımcıyı sürekli takip etmek için gardiyanlardan oluşan bir ekip oluşturdu.

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Weinstein'ı izlemekle görevli gardiyanlar, hapishanenin her yerine yerleştirilmiş göz hizasındaki gözetleme kameraları ile takip ediyor.

Kaynakların TMZ'ye, hükümlü tecavüzcünün başına bir şey gelmesi durumunda cezaevi yetkililerinin cezai sorumluluğu önlemek istediklerini söylediği bildirildi.

Eyalet hapishanesi yetkilileri, Weinstein gözaltında ölürse çıkacak olası komplo teorilerinden endişe duydukları belirtildi.

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HARVEY WEİNSTEİN OLAYI

Hollywood’un en güçlü yapımcılarından olan Harvey Weinstein hakkında 2004-2013 yılları arasında California'da beş kadına tecavüz ve tacizde bulunduğu suçlamasıyla ayrı bir dava açılmıştı.

11 Aralık'ta Weinstein'in Los Angeles'a nakli için bir duruşma yapılacak.

Harvey Weinstein'in suçlu bulunması halinde toplam 140 yıla kadar daha hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Bir zamanlar "Hollywood'daki en güçlü isim" olarak bilinen eski Amerikalı film yapımcısı Harvey Weinstein, hakkında açılmış bir başka davada tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

Kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçundan tutuklu bulunan, aralarında Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton gibi güçlü isimlerin de bulunduğu çevrelerle yakın arkadaşlığı tartışma konusu olan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein mahkeme süreci devam ederken New York’un Manhattan hapishanedeki hücresinde kendini asmıştı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bir de böyle sapıkları koruyor musunuz? İçerdeki yasa işlesin. Bırakın başkalarına yaşattığı aynı acıları yaşasın.

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