Sonu onun gibi olmasın diye... Tecavüzcü yapımcı Harvey Weinstein’in kayıt altına alındığı ortaya çıktı

Harvey Weinstein’in, Jeffrey Epstein gibi hapishanede ölmediğinden emin olmak için sürekli kamera gözetimi altında olduğu ortaya çıktı. TMZ’nin özel haberine göre; kolluk kuvvetleri eski yapımcıyı sürekli takip etmek için gardiyanlardan oluşan bir ekip oluşturdu.

Weinstein'ı izlemekle görevli gardiyanlar, hapishanenin her yerine yerleştirilmiş göz hizasındaki gözetleme kameraları ile takip ediyor.

Kaynakların TMZ'ye, hükümlü tecavüzcünün başına bir şey gelmesi durumunda cezaevi yetkililerinin cezai sorumluluğu önlemek istediklerini söylediği bildirildi.

Eyalet hapishanesi yetkilileri, Weinstein gözaltında ölürse çıkacak olası komplo teorilerinden endişe duydukları belirtildi.

HARVEY WEİNSTEİN OLAYI

Hollywood’un en güçlü yapımcılarından olan Harvey Weinstein hakkında 2004-2013 yılları arasında California'da beş kadına tecavüz ve tacizde bulunduğu suçlamasıyla ayrı bir dava açılmıştı.

11 Aralık'ta Weinstein'in Los Angeles'a nakli için bir duruşma yapılacak.

Harvey Weinstein'in suçlu bulunması halinde toplam 140 yıla kadar daha hapis cezası alabileceği belirtiliyor.