Sonuç OnePlus'ı bile şaşırttı: OnePlus Nord daha tanıtılmadan satışa çıktı!

OnePlus, OnePlus Nord'u önümüzdeki günlerde uygun fiyat mottosuyla tanıtacak. Tanıtıma az bir süre kala OnePlus ise bizi şaşırtmaya devam ediyor. OnePlus Nord ismini daha yeni teyit eden ve telefonun özellikleri tam olarak açıklamayan OnePlus, 1 Temmuz'da çok çılgınca bir hareket yaptı ve uygun fiyatlı telefonunu Avrupa'da ön siparişe sunuldu. Asıl şaşırtıcı kısım ise bu değil.

ONEPLUS NORD DAHA TANITILMADAN TÜKENDİ

OnePlus Nord 100 adet stokla ön siparişe açılır açılmaz tükendi. Yani 100 kişi, daha doğru dürüst görmedikleri bir telefonu satın almakta herhangi bir sakınca görmedi. Üstelik OnePlus'ın dediğine göre oldukça kısa süren bu çılgın ön sipariş sürecinin devamı da gelecek.

8 TEMMUZ'DA TEKRARI OLACAK

OnePlus, OnePlus Nord Instagram hesabından açıkladığına göre 8 Temmuz'da telefonu tekrar ön siparişe açacak. İnsanların telefonu gözü kapalı sipariş etmesi gerçekten çok ayrı bir durum. Bize göre bu, OnePlus'a olan güveni gösteriyor. OnePlus Nord'un 10 Temmuz'da tanıtılması bekleniyor.

