Sonuç şaşırtmadı: Samsung Galaxy Z Flip şimdi de DxOMark'ın ön kamera testine girdi!

Samsung Galaxy Z Flip ile görece daha uygun bir katlanabilir akıllı telefon çözümü sunmuştu. Bu anlamda özellikle ana vatanı Güney Kore'de iyi bir satış başarısı yakalayan katlanabilir akıllı telefon, kamera yeteneklerini göstermek üzere artık akıllı telefonlar için bir gelenek haline gelen DxOMark testine konuk olmuştu. Galaxy Z Flip bu testten ortalama bir puan almış ancak aynı fiyat segmentindeki amiral gemileri kadar iyi bir performans gösterememişti. Bu serüvenin ardından DxOMark ekibi, Galaxy Z Flip'i bir kez daha teste soktu; Hem de ön kamerasıyla.

DXOMARK SAMSUNG GALAXY Z FLİP'İN ÖN KAMERASINI İNCELEDİ

DxOMark ekibinin paylaştığı bilgilere göre Galaxy Z Flip ile iç ve dış ortamda 1.500'den fazla çekim yapıldı. Bu çekimlerde Galaxy Z Flip'in ön kamerasıyla fotoğraflar ve videolar çekildi. Çekimlerin tamamlanmasıyla birlikte DxOMark ekibi, Galaxy Z Flip'in puanını açıkladı. Samsung'un Galaxy Fold'tan sonraki ikinci nesil katlanabilir akıllı telefonun ön kamerası, fotoğraf yetenekleriyle 82 puan, video yetenekleriyle ise 86 puan aldı.