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  4. Sonuç şaşırtmadı: Samsung Galaxy Z Flip şimdi de DxOMark'ın ön kamera testine girdi!

Sonuç şaşırtmadı: Samsung Galaxy Z Flip şimdi de DxOMark'ın ön kamera testine girdi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.06.2020 18:16 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy Z Flip DxOMark testine tekrar girdi. Fakat DxOMark ekibi, bu kez Galaxy Z Flip'in sadece ön kamerasını test etti. Sonuç ise pek farklı olmadı.

Sonuç şaşırtmadı: Samsung Galaxy Z Flip şimdi de DxOMark'ın ön kamera testine girdi!

Samsung Galaxy Z Flip ile görece daha uygun bir katlanabilir akıllı telefon çözümü sunmuştu. Bu anlamda özellikle ana vatanı Güney Kore'de iyi bir satış başarısı yakalayan katlanabilir akıllı telefon, kamera yeteneklerini göstermek üzere artık akıllı telefonlar için bir gelenek haline gelen DxOMark testine konuk olmuştu. Galaxy Z Flip bu testten ortalama bir puan almış ancak aynı fiyat segmentindeki amiral gemileri kadar iyi bir performans gösterememişti. Bu serüvenin ardından DxOMark ekibi, Galaxy Z Flip'i bir kez daha teste soktu; Hem de ön kamerasıyla.

Samsung Galaxy Z Flip

DXOMARK SAMSUNG GALAXY Z FLİP'İN ÖN KAMERASINI İNCELEDİ

DxOMark ekibinin paylaştığı bilgilere göre Galaxy Z Flip ile iç ve dış ortamda 1.500'den fazla çekim yapıldı. Bu çekimlerde Galaxy Z Flip'in ön kamerasıyla fotoğraflar ve videolar çekildi. Çekimlerin tamamlanmasıyla birlikte DxOMark ekibi, Galaxy Z Flip'in puanını açıkladı. Samsung'un Galaxy Fold'tan sonraki ikinci nesil katlanabilir akıllı telefonun ön kamerası, fotoğraf yetenekleriyle 82 puan, video yetenekleriyle ise 86 puan aldı.

DxOMark Galaxy Z Flip

DxOMark'ın açıklamalarına göre gün ışığındaki bazı çekimlerde sararmalar gözlendi ve pozlama, odaklama, doku ve bokeh gibi konularda telefon, Galaxy S20 Ultra'nın gerisinde kaldı.

İŞTE GALAXY Z FLİP'İN DXOMARK ÖN KAMERA PUANI

Genel ortalamada ise 83 puan alan Galaxy Z Flip, böylece Samsung'un orta segment telefonu Galaxy A71 ve iPhone XS Max ile aynı puana sahip oldu. Ancak yine de rakip amiral gemilerinin seviyesinde bir puan alamadı.

Galaxy Z Flip DxOMark

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