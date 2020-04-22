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Sonuç şaşırttı: Samsung Galaxy S20 Ultra'nın DxOmark puanı belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.04.2020 13:58 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy S20 Ultra DxOmark testine girdi. Fotoğraf ve video konusunda akıllı telefonların kameralarını test edildiği DxOmark'tan Galaxy S20 Ultra, beklentilerin altında kalan bir sonuç aldı. Peki Samsung Galaxy S20 Ultra DxOmark puanı kaç?

Sonuç şaşırttı: Samsung Galaxy S20 Ultra'nın DxOmark puanı belli oldu!

Samsung'un amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S20 Ultra, tanıtıldığı ilk gün kamera özellikleri ile birçok kesimi kendisine hayran bırakmıştı. Galaxy S20 Ultra hakkında çıkan incelemeler de bir takım sorunlara rağmen Galaxy S20 Ultra'nın kameralarının iyi bir performans gösterdiğini açıkça ortaya koymuştu. Ancak tüm bu incelemelere rağmen, tüketiciler için tercih sebeplerinden birisi olan DxOmark ekibi, Samsung'un amiral gemisini henüz test etmemişti. Nitekim, bugün Samsung Galaxy S20 Ultra'nın DxOmark sonucu elimize ulaştı. Sonuç ise düşündürtecek cinsten.

DXOMARK PERFORMANSI İYİ DEDİ AMA...

DxOmark ekibi, Samsung Galaxy S20 Ultra'nın kameraları üzerinde yaptığı testleri bitirdi. Ekibin paylaştığı bilgilere göre Galaxy S20 Ultra'nın kameraları iyi bir performans gösteriyor ancak daha önce incelemelerde de görüldüğünü söylediğimiz sorunlar, DxOmark ekibinin de Galaxy S20 Ultra'nın puanını kırmasına sebep olmuş durumda. Nitekim ekibe göre Galaxy S20 Ultra'nın kameraları düşük ve çok düşük ışık koşullarında netleme sorunları yaşıyor. Bu da aslında iyi performans gösteren kameranın DxOmark'tan yüksek puan almasına engel olmuş.

Samsung Galaxy S20 Ultra dxomark-2

Galaxy S20 Ultra'nın video çekim performansını da test eden ekip, Samsung'un amiral gemisinin sektördeki en iyi video çekimi yapan akıllı telefonlardan biri olduğunu söylese de yine birkaç sorun yaşandığını bildiriyor.

İŞTE SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA DXOMARK PUANI

DxOmark'tan aslında gayet iyi bir performans ile ayrılan ancak sorunları yüzünden puan kırıklığı yaşayan Samsung Galaxy S20 Ultra, sonuç olarak fotoğraf yeteneklerinden 132 puan, video yeteneklerinden ise 102 puan aldı. Bu puanların ışığında akıllı telefon, toplamda 122 puan ile DxOmark'ın en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar listesine yedinci sıradan giriş yaptı. Samsung Galaxy S20 Ultra'nın önünde ise Xiaomi Mi 10 Pro, Huawei P40 Pro ve Honor 30 Pro+ gibi rakipler yer alıyor. Huawei P40 Pro liderliğini ise korumaya devam ediyor.

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