Sonuc.ysk.gov.tr| YSK CANLI SEÇİM SONUÇLARI nasıl? 28 Mayıs ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?

YSK 2023 ikinci tur seçim sonuçlarının ne olduğu merak ediliyor. Resmi seçim sonuçlarına göre Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Erdoğan mı oldu, Kılıçdaroğlu mu oldu? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. 60 milyondan fazla seçmen 13. cumhurbaşkanını belirlemek için bugün sandık başına gitti ve oy kullandı. Peki, YSK'ya göre sandıkların yüzde kaçı açıldı? 28 Mayıs ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? İşte tüm merak edilenler...

YSK CANLI SEÇİM SONUÇLARI NASIL?

YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıklamasına göre; açılan sandık oranı yüzde 75,42, Recep Tayyip Erdoğan oyların 53,41'ini Kemal Kılıçdaroğlu ise oyların 46,59'unu aldı.

Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçim sonuçları resmi olarak açıklandığında https://sonuc.ysk.gov.tr/ adresinden ilan edilecek. Seçim sonuçlarına yapılacak itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından YSK, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamasının kesin sonuçlarını açıklayacak.

Kesin sonuçlar, YSK tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı makamına bildirilecek, kamuoyuna ilan edilecek, Resmi Gazete'de yayımlanacak.

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