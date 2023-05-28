HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sonuc.ysk.gov.tr| YSK CANLI SEÇİM SONUÇLARI nasıl? 28 Mayıs ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?

Sonuc.ysk.gov.tr| YSK CANLI SEÇİM SONUÇLARI nasıl? 28 Mayıs ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?

28.05.2023 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YSK seçim sonuçlarına dair araştırmalar hız kazandı. Türkiye bugün 13. Cumhurbaşkanını seçmek için bir kez daha sandık başına gitti. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı seçimlerde son durumun ne olduğu merak ediliyor. YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıklamasına göre sandıkların yüzde 75'i açıldı. Peki, 28 Mayıs ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? İşte tüm detaylar...

Sonuc.ysk.gov.tr| YSK CANLI SEÇİM SONUÇLARI nasıl? 28 Mayıs ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?

YSK 2023 ikinci tur seçim sonuçlarının ne olduğu merak ediliyor. Resmi seçim sonuçlarına göre Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Erdoğan mı oldu, Kılıçdaroğlu mu oldu? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. 60 milyondan fazla seçmen 13. cumhurbaşkanını belirlemek için bugün sandık başına gitti ve oy kullandı. Peki, YSK'ya göre sandıkların yüzde kaçı açıldı? 28 Mayıs ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? İşte tüm merak edilenler...

ysk kapak

YSK CANLI SEÇİM SONUÇLARI NASIL?

YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıklamasına göre; açılan sandık oranı yüzde 75,42, Recep Tayyip Erdoğan oyların 53,41'ini Kemal Kılıçdaroğlu ise oyların 46,59'unu aldı.

Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçim sonuçları resmi olarak açıklandığında https://sonuc.ysk.gov.tr/ adresinden ilan edilecek. Seçim sonuçlarına yapılacak itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından YSK, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamasının kesin sonuçlarını açıklayacak.

Kesin sonuçlar, YSK tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı makamına bildirilecek, kamuoyuna ilan edilecek, Resmi Gazete'de yayımlanacak.

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu paylaşımı! 'Desteklediğim için...'Kılıçdaroğlu paylaşımı! 'Desteklediğim için...'
İran ve Afganistan arasında gerilim yükseldi! Savaşa ramak kala...İran ve Afganistan arasında gerilim yükseldi! Savaşa ramak kala...
Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında ilginç anlar! Kürsüye geldi derdini böyle anlattıKılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında ilginç anlar! Kürsüye geldi derdini böyle anlattı
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ysk seçim sonuçları

En Çok Okunan Haberler

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

YSK'dan 'seçim sonuçları' çağrısı!

YSK'dan 'seçim sonuçları' çağrısı!

Sandıkların yüzde 95'ten fazlası açıldı! İşte son durum

Sandıkların yüzde 95'ten fazlası açıldı! İşte son durum

İşte resmi olmayan rakamlara göre İstanbul sonucu!

İşte resmi olmayan rakamlara göre İstanbul sonucu!

"O kadar antipatiksiniz ki... Yazık" Demet Akbağ oyunu kullandı!

"O kadar antipatiksiniz ki... Yazık" Demet Akbağ oyunu kullandı!

Fatih Portakal hakkında suç duyurusu! Oy kullanırken...

Fatih Portakal hakkında suç duyurusu! Oy kullanırken...

İlginizi Çekebilir

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

Doğduğundan beri gözleri görmüyor! “Kimse nedenini bilmiyor”

Doğduğundan beri gözleri görmüyor! “Kimse nedenini bilmiyor”

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.