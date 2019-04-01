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Sonuca ağlayan seçmeni, AK Parti'li başkan adayı teselli etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 00:55 | Son Güncelleme

ANTALYA'yı resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Muhittin Böcek'in seçimi kazanmasının ardından, Muratpaşa Belediye Başkan adayı AK Parti'li Gökçen Özdoğan Enç, il binası önünde ağlayan seçmeni teselli etti.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'yı resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Muhittin Böcek'in seçimi kazanmasının ardından, Muratpaşa Belediye Başkan adayı AK Parti'li Gökçen Özdoğan Enç, il binası önünde ağlayan seçmeni teselli etti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde sandıkların saat 17.00'de kapanmasıyla birlikte oyların sayımına geçildi. Antalya'da resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Muhittin Böcek seçimi kazandı.

Sandıkların açılmaya başladığı ilk dakikalarda AK Parti Antalya İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalığın seçimin Millet İttifakı lehine ilerlemesinin ardından dağılmaya başladığı görüldü. Parti il binası önünde bekleyen az sayıda partili ise seçimin sonucunu kurulan dev ekrandan takip etti. Cumhur İttifakı Muratpaşa Belediye Başkan adayı AK Parti'li Gökçen Özdoğan Enç de il binasına gelerek seçmenlerle görüştü.

AĞLAYAN SEÇMENİ TESELLİ ETTİ

Seçim sonucuna üzülerek ağlayan bir partiliye sarılan Enç, üzülmemesi yönünde teselli etmeye çalıştı. Seçimin değerlendirmesini de yapan Enç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye genelinde Cumhur İttifakı'nın kazandığı yönündeki sözlerini hatırlattı. Antalya'da açıklanmayan rakamlara göre Büyükşehir belediyesinde bir el değiştirmenin yaşandığını ifade eden Enç, "Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir geçiş oldu. El değişimi oldu. Ama biz elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Kesin olarak açılanacak sonuçlara saygı duyuyoruz. Şuna inandık; 'Sefer bizden, zafer Allah'tan dedik" diye konuştu.

Aday olduğu Muratpaşa ilçesindeki durumu da değerlendiren Enç, "Demek ki kendimizi doğru anlatamadık. Asla seçmene eleştirim olmaz. Nerde eksik yaptığımıza bakmamız gerekiyor. Aklımın yettiği, gücümün yettiği her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Demek ki kendimizi tam anlamıyla ifade edemiyoruz. Bize oy veren, vermeyen herkese teşekkür ederim" dedi.

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