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Sonuçlar beklenen çok daha kötü! Her yerdeler: Bir daha asla elinizi uzatmayacaksınız! En iyi yöntem ise...

26.08.2022 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

33 yaşındaki bilim insanı, el kurutma makinelerinde gizlenen tehlikeli bakterileri gün yüzüne çıkardı. Yaptığı deney sonucunca tehlikeli organizmaların umumi tuvaletler, benzin istasyonları ve sinemalardaki kurutucularda olabileceğini ortaya koydu. Her türlü el kurutma makinesinde bakteri ve mantarların olduğunu ve oradaki bakteri ve mantarların ellerini kurutmak isteyenlere bulaştığını belirtti. Bilim insanı en sağlıklı el kurutma yönteminin ise ellerinizi havada sallamak olduğunu öne sürdü.

Sonuçlar beklenen çok daha kötü! Her yerdeler: Bir daha asla elinizi uzatmayacaksınız! En iyi yöntem ise...

El kurutma makinelerinin ellerinize bakteri bulaştırıp bulaştırmadığını araştırmak için yola çıkan bir bilim insanı korkunç gerçekleri gün yüzüne çıkardı. ABD Utah’da çeşitli yerlerdeki el kurutma makinelerinden örnek alan 33 yaşındaki Dallin Lewis, bakteri kolonilerinin büyümesine zaman tanımak için onları üç gün boyunca kuluçkaya yatırdı.

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Sonuçlar, her tür el kurutma makinesinin altında tutulan petri kaplarında bakteri ve mantarların adeta patlama yaptığını ortaya çıkardı. Elleri kurutmanın en sağlıklı yönteminin elleri havada sallamak olduğunu buldu.

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"BEKLENENDEN ÇOK DAHA KÖTÜ"

Lewis, el kurutma makineleri için sonuçların beklediğinden 'çok daha kötü' olduğunu söyledi. Sosyal medya hesabından deneyinin aşamalarını anlatan Lewis şunları söyledi:

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'Çeşitli yüzeylerde benzer bakteri üreme testleri yaptım. Telefonlar ve benzin pompaları muhtemelen en kötülerinden bazıları ama el kurutma makinesi çok kötüydü!' dedi.

MAKİNEDE KURUTACAĞINIZA HİÇ YIKAMAYIN

İngiliz bir uzmanın geçtiğimiz gün, tuvalete gittikten sonra ellerinizi kurutmamanın, onları hiç yıkamamaktan daha kötü olabileceği konusunda uyarmasının ardından geldi. 50 yıllık deneyime sahip bir mikrobiyolog olan Dr. David Webber, ellerini düzgün yıkamayan insanların bile sosyal tehditler olarak tanımlanabileceğini söyledi.

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Lewis, SWNS'ye verdiği demeçte, test sonuçlarına 'inanılmaz derecede şaşırdığını' söyledi. Kötü olacaklarını biliyordum ama gördüğüm seviyeyi hiçbir şekilde beklemiyordum. Testler ayrıca el kurutma makinelerinin ağızlarında gizli bakteri kolonilerini ortaya çıkardı.

EL KURUTMAK NEDEN ÖNEMLİ?

Uzmanlar, ellerinizi yıkadıktan sonra kurutmanın çok önemli olduğunu söylüyor çünkü birçok bakteri türü sıcak ve nemli yerlerde üremeyi seviyor.


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Anahtar Kelimeler:
Bakteri kurutma makinesi mikrop
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