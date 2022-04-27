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Sonuçlar Çin’den geldi! Ölümcül hastalığa karşı çelik gibi koruyor

27.04.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli bilim insanları yaptıkları bir araştırmayla insanlığın en büyük sorunlarından biri kansere karşı yeni bir gelişme kaydetti. Bağırsak kanseri olmak üzere kanser türleri insanlığın en büyük sorunlarından biri olarak yıllardır korku salıyor. Çin’de yapılan araştırmada, her gün yaklaşık yarım soğan yiyenlerin bağırsak kanserine yakalanma riski yüzde 79 daha düşük çıktı.

Sonuçlar Çin’den geldi! Ölümcül hastalığa karşı çelik gibi koruyor

Çin Tıp Üniversitesi uzmanları, bin 666 kadın ve erkeğin yemek yeme alışkanlıkları ile kanser hastalığı bağlantılarını inceledi. Çıkan sonuçlara göre düzenli olarak alyum bitkileri tüketenlerin diğerlerine oranla daha sağlıklı oldukları belirlendi. Çinli uzmanların araştırmasına göre her gün 49 ile 74 gram arasında soğan yiyenlerin bağırsak kanserine yakalanma riskleri diğerlerine oranla yüzde 79 daha düşük oluyor.

DOĞAL SAVAŞÇILAR

Araştırmayı yürüten ekibin başında olan Doktor Zhi Li, “Soğan, pırasa ve sarımsak gibi alyum bitki ailesinden olan ürünlerin birçok hastalığa karşı doğal savaşçılar olduğu biliniyor. Bu gıdaların barındırdıkları biyoetken sayesinde bazı kanser türlerine de iyi geldikleri biliniyordu.

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BİLİMSEL OLARAK KANITLANDI

Araştırmamız da bağırsak kanseri gibi bir hastalığa karşı bile sadece yarım soğan yemenin ne kadar etkili olduğunu bilimsel olarak ortaya koydu” dedi.

MUTLAKA ÇİĞ TÜKETİN

Soğandan en üst seviyede faydalanabilmek için çiğ tüketilmesi gerektiği de belirtildi. Çinli uzmanların araştırması Batı basınında da geniş yankı buldu.

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İngiltere’de günde 44 kişinin bağırsak kanserinden öldüğüne dikkat çeken Times gazetesi, araştırmayı “Her gün ortalama büyüklükteki bir soğanın yarısını yiyerek bağırsak kanserine karşı koruma sağlayabilirsiniz” şeklinde duyurdu. (Posta)


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Anahtar Kelimeler:
kanser
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