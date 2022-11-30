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Sonuçlar inanılmaz: Patates masum çıktı! İnsülin direnci iyileşti, kilo verme hızlandı

30.11.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim adamları, patateslerin kilo vermenize yardımcı olabileceğini ve diyabet riskini artırmayabileceğini öne sürüyor. ABD'li araştırmacılara göre uygun şekilde pişirilmiş patates yiyenler daha çabuk tok kalacak ve bu nedenle yemek yedikten sonra daha kalorili yiyecekler tüketmekten uzak duracak. Yapılan insanlı çalışmada patates ağırlıklı diyet yapanlar, baklagil ağırlıklı diyet yapanlardan daha çok kilo verdi.

Sonuçlar inanılmaz: Patates masum çıktı! İnsülin direnci iyileşti, kilo verme hızlandı

Yeni bir araştırmaya göre, patates yemenin inanılanın aksine kilo vermeye yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Bir çalışma, patateslerin aslında önemli besinlerle dolu olduğunu ve sağlıklı bir diyetin parçası olabileceğini buldu.

Kilo vermek isteyenlere, tip 2 diyabet riskinin artmasıyla bağlantılı oldukları için karbonhidrat ağırlıklı yiyeceklerden ve nişastalı temel gıdalardan uzak durmaları gerektiği söylense de yeni bulgular aslında bu riski artırmadıklarını gösteriyor. Kalori içeriği ne olursa olsun, insanların belirli bir miktarda yiyecek tükettikten sonra kendilerini tok hissetme eğiliminde oldukları bulunmuştur.

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ABD'li araştırmacılara göre, tabağına karbonhidrat açısından zengin ve patatesleri ekleyenler daha çabuk tok kalacaklar ve bu nedenle daha kalorili yiyeceklerle karınlarını doyurmaya çalışmalarını engelleyecekler.

Araştırmacılar ayrıca, patatesin pişirme ve hazırlama yönteminin önemli olduğunu ve kızartmanın besin değerini düşürdüğü için cips veya kızarmış patates yemekten kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

PATATES YİYEREK KİLO VERDİLER

Patates yiyenler ortalama 5,8 kg kaybederken, fasulye yiyenler 4 kg kaybetti. Ayrıca her iki grup da insülin direncinde bir iyileşme gözlemlendi. Louisiana, Baton Rouge'daki Pennington Biyomedikal Araştırma Merkezi'nden çalışmanın ortak araştırmacısı Profesör Candida Rebello: "Yaygın inanışın aksine, patateslerin kan şekerini olumsuz etkilemediğini gösterdik." açıklamasını yaptı.

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Çalışmanın baş araştırmacısı Dr. John Kirwan şunları ekledi: "Obezite, üç farklı cephede mücadele ettiğimiz inanılmaz derecede karmaşık bir hastalıktır. Patateslerin metabolizmamız üzerindeki etkisine ilişkin bu yeni veriler, tam da bunu yapmak zorunda olduğumuz konuya heyecan verici bir katkı yaptı."


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patates insülin direnci kilo verme

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