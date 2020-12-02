“Sonucu Değiştirecek Usulsüzlüğe Rastlamadık”

ABD Adalet Bakanı William Barr, başkanlık seçimlerinde sonucu değiştirecek boyutta usulsüzlük yapıldığına ilişkin delile rastlamadıklarını açıkladı. ABD’de 3 Kasım’da yapılan seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre seçimleri kaybeden Başkan Donald Trump, hile yapıldığını iddia etmiş ve yenilgiyi kabul etmemişti. Associated Press haber ajansına konuşan Adalet Bakanı William Barr ise aldıkları suç duyuruları ile bilgileri, savcıların ve Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) incelediğini; ancak seçimlerin sonucunu değiştirecek bir delile rastlamadıklarını söyledi. Barr, “Seçimde farklı bir sonucun ortaya çıkmasına yol açabilecek ölçüde bir usulsüzlük bugüne kadar görmedik” dedi. Adalet Bakanı William Barr Başkan Trump’a çok yakın isimlerden biri olarak biliniyordu. Barr, 3 Kasım’dan önce yaptığı açıklamada, posta yoluyla oy kullanılmasının seçimleri usulsüzlüğe daha açık hale getirebileceğini söylemişti. Adalet Bakanı William Barr geçen ay savcılara, seçimlerde usulsüzlük yapıldığına ilişkin sağlam kanıtlara dayanan iddialar eğer mevcutsa, seçim sonuçlarının onaylanmasından önce incelenmesi talimatını vermişti.

Barr’ın bu talimatı savcılara Adalet Bakanlığı’nın seçim sonuçları onaylanmadan önce bu tür adımların atılmasını yasaklayan politikasını devre dışı bırakma imkanı vermişti. William Barr’ın bu talimatının ardından, Adalet Bakanlığı’nda seçim suçlarından sorumlu en üst düzey yetkilisi Richard Pilger 9 Kasım’da istifa etmişti. Trump’ın kampanya ekibi hukuki itirazlardan sonuç alamamıştı Başkan Trump’ın kişisel avukatı Rudy Giuliani’nin öncülüğünde seçim kampanyası ekibi, herhangi bir kanıt sunmadan, Demokratlar’ın yasadışı şekilde kullanılan milyonlarca oyu sisteme girdiğini iddia etmişti. Seçimlerin çekişmeli geçtiği eyaletlerde çok sayıda dava açıldı; bu davaların bazılarında Trump cephesi, partili sandık gözlemcilerine seçim merkezlerinde yeterince açık gözlem şansı verilmediğini ve bu nedenle de yasadışı bir şeyler olabileceğini iddia etti. Ancak aralarında Cumhuriyetçiler’in de bulunduğu yargıçlar, ortada bir kanıt olmadığını vurgulayarak bu iddiaları reddetti. Trump’ın kampanya ekibinin işaret ettiği sorunlar, imza doğrulama, posta yoluyla kullanılan oylardaki postaya verilme tarihi ya da çok az sayıda yanlış kullanılan veya kaybolan oy pusulaları gibi hemen hemen her seçimde görülebilen sıradan sorunlardı.