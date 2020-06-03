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Sonun böylesi: Google Çinli uygulamaları kaldıran uygulamayı kaldırdı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.06.2020 15:47 | Son Güncelleme

Google, Remove China Apps isimli Çin uygulamaları kaldıran uygulama için son kararını verdi. Google, 5 milyon kişi tarafından indirilen Remove China Apps'i Play Store'dan kaldırdı.

Sonun böylesi: Google Çinli uygulamaları kaldıran uygulamayı kaldırdı!

Google bugüne kadar Play Store üzerinden binlerce uygulama için yolun sonunu gösterdi. Son zamanlarda ise bir uygulama çok büyük tartışmalara yol açıyordu. O uygulamanın adı Remove China Apps'ti. Remove China Apps, adından da anlaşılabileceği üzere, cihazlardaki Çin yapımı uygulamaları kaldırıyordu. Özellikle Hindistan ile Çin arasındaki gerilimin artmasıyla birlikte, Hindistanlı Android kullanıcıları, uygulamayı adeta akın akın indirmeye başlamıştı. Ancak uygulama, Çin yapımı uygulamaları kaldırırken, aslında kendi sonuna da hazırladığını farkında bile değildi.

REMOVE CHİNA APPS ARTIK PLAY STORE'DA YOK

OneTouch AppsLabs tarafından geliştirilen Remove China Apps, Google'ın radikal kararına kurban gitti. Google, Çin uygulamalarını kaldıran uygulamayı Google Play Store'dan sildi. Toplamda 5 milyon kişi gibi azımsanmayacak kadar çok kişi tarafından indirilen uygulama, Google'ın açıklamasına göre politikalara aykırıydı. Uygulamaya halihazırda Google Play Store üzerinden erişmek isteyenler, aşağıdaki gibi ekranla karşılaşmakta.

Remove China Apps play store

GOOGLE'DAN TEŞVİK EDİYOR AÇIKLAMASI

Google, uygulamanın üçüncü parti uygulamaları kaldırmaya ya da devre dışı bırakmaya teşvik ettiğini, bunun da Google politikalarına aykırı olduğunu söyledi. Böylece Hindistanlı kullanıcılar tarafından Play Store'un en popüler uygulamalarından biri olan Remove China Apps, bir daha geri dönmemek üzere Play Store'dan ayrıldı. Fakat Hindistanlı kullanıcılar, söz konusu uygulamanın APK dosyasını çeşitli sitelerden indirerek uygulamayı kullanmaya devam ediyor. Bu da bazı güvenlik sorunları beraberinde getirebilir.

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